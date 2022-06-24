Почему ни в коем случае нельзя пить морскую воду?

Главный элемент соли натрий в целом не вредит нашему здоровью. На самом деле, это чрезвычайно важный электролит, помогающий регулировать разные функции нашего организма. Благодаря нашим почкам, соль, не нужная организму, при помощи мочи выводится из организма. Для этого процесса необходима вода. Именно поэтому, когда ты съел огромную пачку чипсов, ты, скорее всего, чувствуешь невероятную жажду. Твой мозг требует как следует попить, чтобы почки могли вывести из организма лишнюю соль.

Морская вода содержит как соль, так и воду, однако она слишком соленая, чтобы организм мог ее обработать. Подсчитано, что морская вода в среднем содержит 35 граммов соли на литр воды. В свою очередь соленость нашей крови - только 9 граммов на литр крови.

"Это означает, что морская вода в четыре раза соленее крови. Если ты решил пить морскую воду, то сильный прирост соли в организме воду, необходимую клеткам, направит в кровь, что в свою очередь повлияет на работу мозга и довольно быстро наступит смерть", - рассказала изданию Mental Floss ученый Кристиана Коффи.

Короче говоря, натрий и вода в клетках должны быть уравновешены с натрием и солью за их пределами. Когда натрий из морской соли попадает в кровеносную систему, клетки пытаются сохранить это равновесие, отдавая воду крови. В свою очередь почки используют воды, чтобы при помощи мочи вывести из организма как можно больше натрия. В результате, наступает обезвоживание.

Если во время купания ты случайно проглотил глоток морской воды, то у тебя может наступить легкое обезвоживание с такими симптомами как сухой рот, более редкое мочеиспускание, усталость. Спасение совсем простое - усиленное употребление пресной воды.

Однако, если ты выжил в катастрофе судна и попал на необитаемый остров, где нельзя найти пресную воду, употребление морской воды будет худшим, что можно сделать. Это гораздо быстрее приведет к обезвоживанию организма, кроме того, гораздо более ужасным образом, чем страдание от жажды. После употребления морской воды быстро может начаться рвота, делирий и галлюцинации. Все это абсолютно не будет способствовать возможности выживания.

Но что же делать в такой ситуации? Надеяться на дождь или есть рыбьи глаза, в содержащейся в которых жидкости гораздо меньше соли, чем в морской воде. Кроме того, подойдет мясо рыбы, птицы или черепах.