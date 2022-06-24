США пошлют Украине вооружение еще на 450 млн долларов

В новом пакете военной помощи будет четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, 36 000 артиллерийских снарядов, 18 транспортных средств для перетаскивания артиллерийского оборудования, 1200 гранатометов, 2000 пулеметов, 18 морских и речных патрульных судов, а также запасные части.

Уже сообщалось, что первая система HIMARS, радиус действия которой может достигать 80 километров, уже была получена Украиной. Украина подчеркивает, что такие ракетные системы очень важны для борьбы с вторжением российских войск.

За четыре месяца после начала российского вторжения США поставили или обещали доставить Украине вооружение на более чем шесть миллиардов долларов.