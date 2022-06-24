Остапенко второй год подряд вышла в финал турнира в Истбурне

В 1/2 финала 25-летняя Остапенко обыграла итальянку Камилу Джорджи, занимающую 26-е место в рейтинге WTA. Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился со счётом 6:2, 6:2.

Остапенко (14 WTA) по ходу матча записала в свой актив три эйса и четыре брейка, допустив две двойные ошибки. Представительница Италии по пять раз подала навылет и ошиблась при подаче, не конвертировав ни одного брейк-пойнта. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу Остапенко.

В финале соревнований в Великобритании Остапенко поборется с чешкой Петрой Квитовой (31 WTA), которая победила 29-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майя из Бразилии.

Напомним, Алёна Остапенко является действующей чемпионкой турнира в Истбурне. Год назад латвийская теннисистка в решающем матче обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт, выиграв 4-й турнир в карьере.