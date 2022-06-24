Что мы знаем о потерях России в Украине за четыре месяца войны

Среди военных захоронений на кладбищах близ Красноярска мы установили три могилы военных, о которых ранее не сообщалось публично. Все они погибли после 24 февраля, на кресте - фотографии в военной форме, а рядом лежат венки от министерства обороны.

Всего Би-би-си ознакомилась с ситуацией на 21 кладбище в городах и селах России от Калининграда до Хабаровска. На каждом из них были могилы солдат, о гибели которых не сообщалось публично, их доля варьировалась от 30 до 100%.

Таким образом, мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

По оценке разведки Великобритании, к середине июня Россия потеряла в Украине около 20 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных перевалило за 34 тысячи.

Офицеры, десантники и мотострелки

Из 4010 российских военных, погибших в Украине, 188 - это старшие офицеры (генералы, полковники, подполковники, майоры). Суммарно 689 человек - то есть 17% установленных погибших - это офицеры.

Ранее Русская служба Би-би-си отмечала, что такой высокий процент может быть связан с тем, как устроена система командования в российской армии.

Большинство функций по управлению подразделением в бою берут на себя именно офицеры, в то время как в армиях стран НАТО многие задачи уполномочены решать младшие командиры (например, сержанты и капралы). В российской армии сержанты и прапорщики чаще всего заведуют техникой и имуществом, принимать решение по существенным в бою вопросам им разрешают крайне редко.

Вторая причина столь высокой доли офицеров среди подтвержденных потерь - то, что тела погибших офицеров доставляют домой в приоритетном порядке.

Как отмечает британская разведка, батальонные тактические группы россиян могут быть менее эффективны в Украине из-за нехватки грамотных командиров. Также высокий уровень потерь среди офицеров может добавить проблем к уже существующим сложностям, с которыми сталкивается российская армия в Украине.

ФОТО: BBC

К 24 июня 20% всех установленных погибших служили в ВДВ, еще 19% - служили в мотострелковых войсках. Эксперты отмечают, что это может быть связано с характером боевых действий, которые сейчас ведут российские военные. Сейчас россияне ведут затяжные бои на территории Донецкой и Луганской областей, где у Украины есть развитая система сильных укрепрайонов.

В таких сражениях важно наличие хорошо обученных отрядов пехоты. В России не так много мотострелковых подразделений с высоким уровнем боевой и тактической подготовки, поэтому вместо них для решения задач пехоты часто используются отряды ВДВ.

Столь высокий уровень потерь среди десантников и мотострелков также может быть связан с проблемами в обеспечении солдат аптечками с современными средствами первой помощи и плохо налаженной системой эвакуации раненых с линии фронта.

В списке потерь, которые нам удалось подтвердить, - 150 сотрудников Росгвардии, включая бойцов элитных отрядов "Витязь", "Росич" и "Тайфун". Среди погибших есть по меньшей мере 93 бойца спецназа ГРУ и два офицера спецназа ФСБ "Альфа". Все эти подразделения считаются одними из лучших в России.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.

Мы не учитываем сообщения СМИ о десятках, а иногда и сотнях погибших, если в них нет конкретной информации об именах и фамилиях. Мы также не учитываем сообщения о гибели россиян, которые служили в составе армий самопровозглашенных республик Донбасса до 24 февраля, и потери так называемой ЧВК Вагнера.