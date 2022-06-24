СМИ: в Украине сбежавшая коза случайно поранила около 40 российских солдат

Представители разведки Украины сообщают, что военнослужащие вооруженных сил России образовали "круговую оборону", установив по периметру здания больницы взрывчатку в виде растяжек.

Однако растяжки сработали против захватчиков. Их активизировала коза, которая пришла с территории одного из близлежащих хозяйств. Хаотичным движением животное "обезвредило" несколько гранат. В результате цепного срабатывания боеприпасов несколько оккупантов получили ранения различной степени тяжести.

По информации, имеющейся в распоряжении СМИ, в результате инцидента пострадало более 40 российских солдат. О состоянии козы не сообщается.