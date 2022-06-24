Сб, 25.06.2022
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СМИ: в Украине сбежавшая коза случайно поранила около 40 российских солдат

Коза. Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com

В захваченном россиянами селе Конские Раздоры в Запорожье украинская коза стала причиной ранений около 40 российских солдат. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Представители разведки Украины сообщают, что военнослужащие вооруженных сил России образовали "круговую оборону", установив по периметру здания больницы взрывчатку в виде растяжек.

Однако растяжки сработали против захватчиков. Их активизировала коза, которая пришла с территории одного из близлежащих хозяйств. Хаотичным движением животное "обезвредило" несколько гранат. В результате цепного срабатывания боеприпасов несколько оккупантов получили ранения различной степени тяжести.

По информации, имеющейся в распоряжении СМИ, в результате инцидента пострадало более 40 российских солдат. О состоянии козы не сообщается.

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