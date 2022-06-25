Сб, 25.06.2022
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Илья Прусикин, музыкант

Желтый уровень опасности: впервые в этом году воздух прогреется до +30 градусов

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Днем в субботу, 25 июня, ​​температура воздуха в Латвии поднимется до +28...+30 градусов, такая жара настанет впервые с июля прошлого года, прогнозируют синоптики. Температура на рассвете в Риге колебалась от +14 градусов в международном аэропорту до +19 градусов в центре города.

Только местами на побережье - в основном на Рижском заливе в Курземе - температура в субботу не превысит +24 градуса.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтый уровень опасности из-за сильной жары до +31 градусов.

Будет дуть медленный восточный, юго-восточный ветер. Сформируется небольшая облачность, осадков не ожидается.

В Риге в субботу воздух прогреется до +29...+30 градусов, будет дуть слабый ветер, во второй половине дня ожидается небольшая облачность.

Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление 1017-1020 гПа на уровне моря.

Не рекомендуется длительное пребывание на солнце с 11 до 16 часов из-за интенсивного ультрафиолетового излучения и жары.

Температура воды в крупнейших реках и озерах, а также на морском побережье составляет +16..+21 градус, следует из данных Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Галерея: Травяной рынок в Риге

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