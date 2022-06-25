Сб, 25.06.2022
Это победа. Мы ждали 120 дней. И 30 лет. Владимир Зеленский, президент Украины.
Владимир Зеленский, президент Украины.

Кучеров помог "Тампе" сократить отставание в финале Кубка Стэнли

Никита Кучеров ФОТО: AP/Scanpix

В Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена" состоялся пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором "Колорадо Эвеланш" принимал "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Матч завершился победой "Тампы" со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

В составе победителей шайбы забросили Ян Рутта (16-я минута), российский нападающий Никита Кучеров (29`) и Ондржей Палат (54`). У "Эвеланш" голами отметились россиянин Валерий Ничушкин (26`) и Кейл Макар (43`).

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу "Колорадо". Шестой матч противостояния пройдёт в Тампе в ночь на 27 июня.

Напомним, "Тампа" является действующим двукратным обладателем Кубка Стэнли.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back