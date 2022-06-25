Кучеров помог "Тампе" сократить отставание в финале Кубка Стэнли

Матч завершился победой "Тампы" со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

В составе победителей шайбы забросили Ян Рутта (16-я минута), российский нападающий Никита Кучеров (29`) и Ондржей Палат (54`). У "Эвеланш" голами отметились россиянин Валерий Ничушкин (26`) и Кейл Макар (43`).

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу "Колорадо". Шестой матч противостояния пройдёт в Тампе в ночь на 27 июня.

Напомним, "Тампа" является действующим двукратным обладателем Кубка Стэнли.