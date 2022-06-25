Кучеров помог "Тампе" сократить отставание в финале Кубка Стэнли
В Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена" состоялся пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором "Колорадо Эвеланш" принимал "Тампа-Бэй Лайтнинг".
В Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена" состоялся пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором "Колорадо Эвеланш" принимал "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Матч завершился победой "Тампы" со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
В составе победителей шайбы забросили Ян Рутта (16-я минута), российский нападающий Никита Кучеров (29`) и Ондржей Палат (54`). У "Эвеланш" голами отметились россиянин Валерий Ничушкин (26`) и Кейл Макар (43`).
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу "Колорадо". Шестой матч противостояния пройдёт в Тампе в ночь на 27 июня.
Напомним, "Тампа" является действующим двукратным обладателем Кубка Стэнли.
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