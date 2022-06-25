Сб, 25.06.2022
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Температура воды в Юрмале понизилась до +16 градусов

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Из-за юго-восточного ветра температура воды в Юрмале в субботу, 25 июня, понизилась до +16 градусов, сообщает самоуправление.

Такая температура воды в Булдури, Майори и Каугури. В пятницу в Булдури и Майори температура воды составляла вечером +23 градуса, а в Каугури - +18 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в других местах на побережье - и в заливе, и в открытом море - температура воды в субботу утром составляла +15...+18 градусов.

В реках и озерах температура воды составляет от +17 до +21 градуса.

Тем временем в отдельных местах для купания в Риге температура воды превысила +20 градусов, свидетельствуют данные Рижской думы.

Самая теплая вода в озерах Кишэзерс и Бабелитис, где она прогрелась до +22 градусов. На Кипсале и Луцавсале температура воды составляет +20 градусов. В Вецаки температура воды составляет +17 градусов, в Вакарбулли и Даугавгриве - по +14 градусов.

Из-за высокого ультрафиолетового излучения в самое жаркое время суток не рекомендуется находиться на солнце. Без защитного крема загорать желательно только утром или вечером. Следует отметить, что многие поверхности, особенно вода и пляжный песок, отражают ультрафиолетовые лучи, поэтому иногда тень защищает лишь на 50 процентов.

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