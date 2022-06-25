Сб, 25.06.2022
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Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Исследователь: большинство русскоязычных избирателей апатичны в политике

Политолог, директор и ведущий исследователь "Центра общественной политики Providus" Ивета Кажока ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Изменения в законе о предвыборной агитации, которые предусматривают, что государственное финансирование будет выделяться только на те виды предвыборной агитации, которые осуществляются на латышском языке, не будут способствовать сплоченности общества и возможностям партий обращаться к различным сегментам избирателей, сказала агентству LЕТА директор и ведущий исследователь "Центра общественной политики Providus" Ивета Кажока.

Она отметила, что русскоязычные избиратели в основном апатичны в политике, и их апатия из-за подобных ограничений только возрастет,

так как партии не будут пытаться обращаться к ним через рекламу. Те партии, которые предлагают разумные, стандартные для латвийской политики решения, с русскоговорящим электоратом общаться не будут, но их попытаются мобилизовать партии, взгляды которых более радикальны.

Это, по словам Кажоки, не будет способствовать выходу русскоязычных жителей из информационного "пузыря", в котором они находятся. Партиям, которые получают государственное финансирование, общаться с русскоговорящими жителями будет сложно и в административном, и в финансовом плане, и им это придется финансировать из собственных средств.

Как сообщалось, Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о предвыборной агитации, которые предусматривают, что государственное финансирование будет выделяться только на те формы предвыборной агитации, которые осуществляются на латышском языке.

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