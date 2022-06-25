Остапенко проиграла Квитовой в финале турнира в Истбурне

В решающем матче 14-я ракетка мира Алёна Остапенко уступила 31-му номеру рейтинга WTA Петре Квитовой из Чехии. Матч продолжался 1 час 18 минут и завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу чешской теннисистки.

По ходу встречи Квитова выполнила шесть эйсов, один раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из 11. На счету Остапенко пять подач навылет, четыре двойные ошибки и ни одного брейка при пяти брейк-пойнтах. Счёт в личных встречах стал 5:4 в пользу Квитовой.

Для Квитовой это 29-й титул в карьере. За победу в Истбурне она заработает 470 рейтинговых очков и $116,340 призовых. Остапенко получит 305 баллов и $71,960.

Перед победой в Истбурне Петра Квитова выигрывала последний титул в марте 2021 года. Тогда чешка стала победительницей турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар).

Остапенко, в свою очередь, год назад стала победительницей турнира в Истбурне. В 2021 году латвийская теннисистка в решающем матче обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт, выиграв 4-й турнир в карьере.

Отметим, что Остапенко также сыграет в финале парного турнира в Истбурне, где вместе с украинкой Людмилой Киченок выйдет на корт против Александры Крунич из Сербии и Магды Линетт из Польши. Финальный матч парного турнира также состоится сегодня.