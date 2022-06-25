Главное за 25 июня ⟩ Выселение украинских беженцев, теракт в Осло и жара в Латвии

Новости Латвии:

Украинские беженцы, живущие в отеле "Динабург" в Даугавпилсе, третий день пытаются понять, что будут делать с 1 июля, после того как внезапно узнали о необходимости выселиться из гостиницы.

В воскресенье, 26 июня, в Латвии температура воздуха продолжит повышаться, прогнозируют синоптики.

Госполиция Латвии сообщила о трех ограблениях и шести кражах на Лиго, а Государственная пожарно-спасательная служба - об обнаружении утопленника.

Введение четырехдневной рабочей недели снизит общую добавленную стоимость в народном хозяйстве, сообщили в Минэкономики.

Жаркие летние дни – идеальное время для воров велосипедов, так как многие люди ездят на этом виде транспорта, а двери в подъезды часто открыты настежь. Полезные советы, как защитить себя от кражи велосипеда.

Исследователь Ивета Кажока отметила, что русскоязычные избиратели в основном апатичны в политике.

Главное за рубежом:

Два человека погибли, 14 получили серьезные ранения в результате шутинга в ночном клубе в столице Норвегии Осло.

После стрельбы в Осло норвежская служба безопасности PST в субботу подняла террористическую угрозу до самого высокого уровня.

В Турции жертвой сексуального насилия стала эстонка, которой не пришли на помощь в попытке добиться справедливости ни туроператор, ни дипломаты.

Я вижу здесь, в Латвии, мам с детьми, как они ругают своих детей, и думаю о том, какие же они счастливые.

В Европейском союзе 12 государств полностью или частично остались без газа из России.

Российские ракетные удары по Украине из воздушного пространства Беларуси являются частью масштабной провокации, направленной на еще большее втягивание Беларуси в войну против Украины.

Интересное чтиво:

23 июня "последний романтик", многократный обладатель музыкальных премий и наград, певец Валерий Меладзе отметил свое 57-летие.

Живые организмы длиной 0,3 мм живут глубоко в наших кожных порах, но, возможно, скоро вымрут - и после этого проблемы будут уже у нас.

В беседе с Михаилом Шацем в подкасте "Папа, закрой дверь" российская журналистка Ирина Шихман призналась, что выходит замуж.

Почти две тысячи лет назад в Помпеях произошло извержение вулкана Везувий, в результате которого весь город был покрыт пеплом. Археологи нашли самку черепахи с яйцом.