В российскую армию будут брать контрактников сразу после школы. Госдума меняет закон

Корректировки законодательства о контрактниках продолжаются на фоне затягивания боевых действий в Украине, роста потерь российской армии и скрытой мобилизации людей для отправки на войну.

Новый источник пополнения армии

На сайте министерства обороны России указано, что число призывников, направляемых в войска непосредственно после завершения обучения в школе, сейчас не превышает 5%. Остальные как правило имеют отсрочку. Новый законопроект позволяет рекрутировать их и по контракту.

О снижении образовательного ценза для впервые поступающих в армию молодых людей в изначальной версии законопроекта, который Госдума одобрила в первом чтении, ничего не говорилось. Эту поправку внес ко во второму чтению глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия"). В пояснениях говорится, что поправка направлена на "расширение базы комплектования" вооруженных сил РФ.

Она предусматривает, что мужчина со средним общим образованием (11 классов школы) может поступить на службу в вооруженные силы и Росгвардию по контракту, даже если он никогда не служил в армии. По действующему закону, это разрешено только при наличии среднего профессионального образования - тем, кто закончил техникумы, колледжи и другие средние специальные учебные заведения. Срок обучения в них после 9 класса обычно на год-два дольше, чем в средней школе, и выпускники, соответственно, старше.

При этом со средним общим (школьным) образованием стать контрактником сейчас можно не раньше, чем прослужив в армии по призыву хотя бы первые три месяца. Это минимальное время, которое требуется для начальной строевой подготовки и обучения призывника навыкам военной службы. Так что решение служить по контракту в этом случае солдат-срочник, как считается, должен принимать более осознанно. Хотя военные часто уговаривают, а иногда и вынуждают призывников заключить контракт.

Как ранее писала Би-би-си, в России сейчас ищут военных для отправки в Украину.

Четыре месяца до отправки на фронт

Изначально поправка главы Комитета обороны Госдумы позволяла не только набирать контрактников из выпускников школ, но и посылать их в бой всего через месяц после заключения контракта. Такая версия законопроекта была опубликована в начале июня, но почти сразу исчезла с сайта Госдумы и теперь появилась в откорректированном виде.

Новая версия законопроекта запрещает направлять для участия в боевых действиях "в условиях вооруженных конфликтов" солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев. Тех, кто служит больше четырех месяцев, но проходит подготовку по военно-учетным специальностям - например, водителя бронетранспортера и других транспортных средств, водителя-парашютиста, связиста и электромеханика, отправлять в бой можно будет только после ее завершения.