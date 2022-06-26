Фото, видео ⟩ Киев сотрясли взрывы; частично разрушен многоэтажный дом

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что ракеты были нацелены на Шевченковский район. Из двух жилых домов эвакуировали людей.

"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Скорая помощь и спасатели на пути к месту происшествия. Более подробная информация будет позже", - сказал Кличко.

Всего в Киеве рано утром в воскресенье взорвались четыре российские ракеты. Сообщалось о пожаре в девятиэтажном жилом доме, последние три этажа которого частично разрушены. Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров.

"Принимаются меры по тушению пожара и спасению людей. По предварительным данным, есть пострадавшие. На место происшествия привлечено 19 единиц пожарной техники и 67 сотрудников", - говорится в сообщении Службы чрезвычайных ситуаций Украины.

"Медуза" сообщает, что в результате обстрела погиб один человек, не менее двух - госпитализированы, а также то, что пострадало и здание детского сада.

Издание Страна.UA отмечает, что рядом с местом ударов находится военный завод "Артем" - целью удара мог быть он.

ФОТО: Ukrainska Pravda