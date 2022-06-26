Авария на Таллинском шоссе, в районе Варзас частично ограничено движение

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что сегодня в 13.19 пожарным поступил вызов в Скултскую волость Лимбажского района, где на границе Рига-Эстония произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварию попали два автомобиля.

Пожарные отсоединили клеммы аккумуляторов автомобилей и с помощью абсорбента собрали разлившееся топливо с одного автомобиля на площади в один квадратный метр. В настоящее время на месте происшествия ведутся работы.

LVC сообщила, что движение на трассе Рига-Айнажи возле Варзы было организовано в одну полосу, но сейчас оно уже восстановлено в обычном дневном режиме.

Satiksme negadījuma vietā pilnībā atjaunota, informē @Valsts_policija . https://t.co/dJnUviI6dz — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 26, 2022