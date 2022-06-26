Главное за 26 июня ⟩ Ракетные удары по Киеву, похороны Шатунова и огороды в центре Риги

Новости Латвии:

Уже второй сезон в центре Риги на месте бывшего Дворца спорта разместились настоящие грядки с цветами, овощами, зеленью. Каждый городской житель, кому не хватает "контакта с землей", может лично вырастить свой салат или любимый цветок.

В Латвии объявлено оранжевое предупреждение об очень сильной жаре по всей стране - в воскресенье, 26 июня, и в ближайшие дни температура воздуха поднимется до +30...+32 градуса.

Население Риги за год уменьшилось на 2,1%, или 14 400 человек, и на начало 2022 года население столицы составляло 671 900 человек.

На следующей неделе влажность в Латвии повысится, поэтому зной будет ощущаться еще сильнее, и образуются грозовые тучи, прогнозируют синоптики.

За минувшие сутки в больницы с признаками перегрева доставлены 15 человек, сообщили агентству LЕТА в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

В связи с ростом заболеваемости оспой обезьян в дальнейшем планируется устанавливать контактных лиц заболевших, предусматривает поданный в правительство Минздравом проект правил.

Главное за рубежом:

Незадолго до сезона летних отпусков в ряде европейских стран растет число инфицированных коронавирусом. Это связано с подвариантами "омикрон" BA.4 и BA.5. Грозит ли Европе новая волна пандемии?

По оценке местных властей, под санкции ЕС попадает до 50% грузов, которые перевозили между Калининградом и другими регионами РФ. Как власти пытаются решить проблему и что говорят калининградцы.

Утром в воскресенье, 26 июня, в столице Украины Киеве раздались несколько взрывов и слышались сирены карет скорой помощи.

В ночь на 26 июня около Троекуровского кладбища в Москве стали собираться люди. К утру у ворот уже собралась приличная толпа.

Украинский язык до сих пор нуждается в защите в Украине, однако вскоре будет официальным языком ЕС.

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Еженедельно RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи недели. На этот раз желтая пресса вспомнила про Любовь Успенскую и Аллу Пугачеву.

57-летняя голливудская актриса Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) в беседе с Allure поговорила о старении.

Популярный украинский инфлюенсер София Стужук, которая с начала войны перебралась жить в Латвию, сообщила, что рассталась с возлюбленным из Риги.