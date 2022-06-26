Поиски пропавшей в Сигулде девочки продолжаются. Полиция просит отозваться владельца дрона

По данным Государственной полиции, в сотрудничестве с другими ответственными службами всю ночь велись поисковые работы с использованием как людских ресурсов, так и технических средств и судов. Обыскана большая территория по обоим берегам Гауи, сама река и территория в городе. Сегодня утром к поисковым работам привлечен вертолет Государственной пограничной охраны.

В поисках также приняли участие представители bezvests.lv, которые ночью проверили территорию с помощью тепловизоров.

Сегодня поисковые работы продолжаются, и Государственная полиция призывала добровольцев собраться в 9:30 на улице Пелду в Сигулде. Полиция призывает людей не вести поиск самостоятельно, а следовать инструкциям полиции.

Полиция рассматривает несколько версий в связи с пропажей девочки. В то же время стражи порядка призывают отозваться жителей, которые в воскресенье находились в Сигулде на пляже на берегу Гауи и видели девочку или наблюдали какие-либо связанные с ней ситуации. Очевидцев и всех, кто обладает какой-либо информацией, которая может помочь в поисках, призывают звонить по номеру 110.

Госполиция получила информацию, что в воскресенье, 26 июня, в Сигулде на пляже на реке Гауя кто-то запускал дрон в период с 14 до 16 часов - в момент, когда девочку видели в последний раз.

Стражи порядка просят отозваться владельца дрона и связаться с ними. Возможно, снятый видеоматериал может значительно помочь в поисках девочки.