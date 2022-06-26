Поиски пятилетней Эвиты: полиция призывает добровольцев помочь

Во вторник, 28 июня, поисковые работы продолжаются, и Государственная полиция призывает добровольцев собраться в 9:30 на улице Пелду в Сигулде. Людей просят не вести поиск самостоятельно, а следовать инструкциям полиции. Как сообщили агентству LETA в Госполиции, поиски будут вестись до тех пор, пока девочка не будет найдена.

Также полиция возбудила уголовное дело, чтобы выяснить все обстоятельства трагического происшествия.

По данным Государственной полиции, в сотрудничестве с другими ответственными службами всю ночь велись поисковые работы с использованием как людских ресурсов, так и технических средств и судов. Обыскана большая территория по обоим берегам Гауи, сама река и территория в городе. Сегодня утром к поисковым работам привлечен вертолет Государственной пограничной охраны.

В поисках также приняли участие представители bezvests.lv, которые ночью проверили территорию с помощью тепловизоров. По данным организации, поисками ребенка также занимаются кинологи. В ходе операции использовались ручные тепловизоры и спасательные вышки, которые транслировали записи голоса матери Эвиты на несколько километров.

Как отмечает TVNET, одна женщина-доброволец взяла с собой печенье в надежде передать его пропавшему ребенку. Тем временем местная лодочная база предоставила спасателям свои лодки, чтобы еще больше облегчить поиски девочки.

Пятилетняя Эвита, пропавшая на пляже Гауи в Сигулде в воскресенье, 26 июня, находилась в это время со своей семьей, сообщает TV3 Ziņas.

Как сообщает передача, в воскресенье, 26 июня, на пляже у Гауи собралось большое количество местных жителей,

в том числе семья пятилетней Эвиты - оба родителя, восьмилетний брат и двухлетняя сестра.

Полиция рассматривает несколько версий в связи с пропажей девочки. В то же время стражи порядка призывают отозваться жителей, которые в воскресенье находились в Сигулде на пляже на берегу Гауи и видели девочку или наблюдали какие-либо связанные с ней ситуации. Очевидцев и всех, кто обладает какой-либо информацией, которая может помочь в поисках, призывают звонить по номеру 110.

Госполиция получила информацию, что в воскресенье, 26 июня, в Сигулде на пляже на реке Гауя кто-то запускал дрон в период с 14 до 16 часов - в момент, когда девочку видели в последний раз. Стражи порядка просят отозваться владельца дрона и связаться с ними. Возможно, снятый видеоматериал может значительно помочь в поисках девочки.

Галерея: Поиски пропавшей в Сигулде девочки

Приметы пропавшей девочки: рост 120-130 см, светлые волосы, челка, оранжевая повязка на волосах, была одета в красный купальник с желтыми вставками спереди и желто-голубыми круговыми узорами на спине.

Напомним, она пропала днем в воскресенье, 26 июня.