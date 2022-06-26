Полиция ищет пропавшую на пляже в Сигулде девочку

Приметы девочки: рост 120-130 см, светлые волосы, челка, оранжевая повязка на волосах, была одета в красный купальник с желтыми вставками спереди и желто-голубыми круговыми узорами на спине.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, на месте работают Государственная полиция, муниципальная полиция и Государственная пожарно-спасательная служба.

Полиция просит посмотреть на фотографию девочки и позвонить всех, кто видел ее или знает ее возможное местонахождение, по телефону 67950402 или 110.