Полиция ищет пропавшую на пляже в Сигулде девочку
Полиция разыскивает пятилетнюю девочку Эвиту, которая пропала сегодня, 26 июня, около 14 часов в Сигулде, на пляже Гауя (улица Пелду), и до сих пор не найдена.
Полиция разыскивает пятилетнюю девочку Эвиту, которая пропала сегодня, 26 июня, около 14 часов в Сигулде, на пляже Гауя (улица Пелду), и до сих пор не найдена.
Приметы девочки: рост 120-130 см, светлые волосы, челка, оранжевая повязка на волосах, была одета в красный купальник с желтыми вставками спереди и желто-голубыми круговыми узорами на спине.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, на месте работают Государственная полиция, муниципальная полиция и Государственная пожарно-спасательная служба.
Полиция просит посмотреть на фотографию девочки и позвонить всех, кто видел ее или знает ее возможное местонахождение, по телефону 67950402 или 110.
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