Пропавшую в Сигулде девочку искали всю ночь, но не нашли. Поиски продолжаются

Пропавшую в Сигулде девочку искали всю ночь, но не нашли. Поиски продолжаютсяДополнено
Поиски пятилетней Эвиты, которая пропала в Сигулде на пляже в воскресенье, 26 июня, пока что результатов не дали.
Поиски пятилетней Эвиты, которая пропала в Сигулде на пляже в воскресенье, 26 июня, пока что результатов не дали.
По данным Государственной полиции, в сотрудничестве с другими ответственными службами всю ночь велись поисковые работы с использованием как людских ресурсов, так и технических средств и судов. Обыскана большая территория по обоим берегам Гауи, сама река и территория в городе. Сегодня утром к поисковым работам привлечен вертолет Государственной пограничной охраны.
В поисках также приняли участие представители bezvests.lv, которые ночью проверили территорию с помощью тепловизоров.
Полиция рассматривает несколько версий в связи с пропажей девочки. В то же время стражи порядка призывают отозваться жителей, которые воскресенье находились в Сигулде, на пляже на берегу Гауи, и видели девочку или какие-либо связанные с ней ситуации. Очевидцев или всех, кто обладает какой-либо информацией, которая может помочь в поискать, призывают звонить по номеру 110.
Приметы пропавшей девочки: рост 120-130 см, светлые волосы, челка, оранжевая повязка на волосах, была одета в красный купальник с желтыми вставками спереди и желто-голубыми круговыми узорами на спине.
Напомним, она пропала днем в воскресенье, 26 июня.
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