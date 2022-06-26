Пропавшую в Сигулде девочку искали всю ночь, но не нашли. Поиски продолжаются

По данным Государственной полиции, в сотрудничестве с другими ответственными службами всю ночь велись поисковые работы с использованием как людских ресурсов, так и технических средств и судов. Обыскана большая территория по обоим берегам Гауи, сама река и территория в городе. Сегодня утром к поисковым работам привлечен вертолет Государственной пограничной охраны.

В поисках также приняли участие представители bezvests.lv, которые ночью проверили территорию с помощью тепловизоров.

Сегодня поисковые работы продолжаются, и Государственная полиция приглашает добровольцев собраться в 9.30 на улице Пелду в Сигулде. Полиция призывает людей не вести поиск самостоятельно, а следовать инструкциям полиции.

Полиция рассматривает несколько версий в связи с пропажей девочки. В то же время стражи порядка призывают отозваться жителей, которые воскресенье находились в Сигулде, на пляже на берегу Гауи, и видели девочку или какие-либо связанные с ней ситуации. Очевидцев или всех, кто обладает какой-либо информацией, которая может помочь в поискать, призывают звонить по номеру 110.

Приметы пропавшей девочки: рост 120-130 см, светлые волосы, челка, оранжевая повязка на волосах, была одета в красный купальник с желтыми вставками спереди и желто-голубыми круговыми узорами на спине.

Напомним, она пропала днем в воскресенье, 26 июня.