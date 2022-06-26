Вс, 26.06.2022
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Илья Прусикин, музыкант

СМИ: Украина вновь обстреляла нефтяные вышки у Крыма

Нефтяная платформа. Иллюстративный снимок. ФОТО: STRINGER/IRAN/REUTERS

Буровая платформа "Черноморнефтегаза" в Черном море вновь подверглась обстрелу, об этом сообщает "Новая газета. Европа".

"Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет", - рассказали в экстренной службе.

По сообщению Telegram каналов, удар был нанесён сегодня ночью, 26 июня, по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) "Таврида". Снаряд угодил в вертолётную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров. Пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее, 20 июня глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Украиной были обстреляны буровые платформы. Тогда пострадали три платформы, в том числе и "Таврида". Одна из платформ – БК-1 – сгорела полностью. Семь человек пропали без вести.

Контекст

После аннексии Крыма назначенные Москвой новые власти Крыма заявили о "национализации" нескольких украинских госпредприятий, в том числе "Черноморнефтегаза" и всех его активов.

Российская сторона объявила о переходе в ее собственность даже тех вышек, которые находились и добывали топливо на шельфе в отдалении от крымских берегов, за пределами так называемого территориального моря - 12-мильной зоны.

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