Взрывы в Киеве, праздник Лиго и фотосессия Таюрской и Прусикина
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Да, местные знаменитости отмечали Лиго, а в Киеве тем временем - очередной ракетный удар...
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Да, местные знаменитости отмечали Лиго, а в Киеве тем временем - очередной ракетный удар...
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