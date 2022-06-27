Пн, 27.06.2022
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Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
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Взрывы в Киеве, праздник Лиго и фотосессия Таюрской и Прусикина

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Да, местные знаменитости отмечали Лиго, а в Киеве тем временем - очередной ракетный удар...

Светлана Лобода наведалась в свой родной город Ирпень. В сторис она показала разрушения и пострадавших людей после ракетного удара в Киеве

Виктория Короткова была в Дубае

Илья Прусикин и Соня Таюрская показали фотосессию для издания в Нью-Йорке

Анна Заворотнюк на отдыхе

Евгений Чичваркин развлекал детей

Эммануил Виторган показал будни

Ольга Серябкина готовилась к концерту

Ида Галич веселилась

Лиго Элины Пакалне в тумане

Блогер Лидия Нижникова купалась на закате

Амината наслаждалась летом

Рита Дакота загорала

Кристина Орбакайте путешествовала

Ольга Бузова загорала в Африке

Рената Литвинова пила вино

Руслан Усачев был в опере

Интарс Бусулис отмечал Лиго с цветами

Настя Каменских рассказывала о ракетном ударе по Киеву

Маркус Рива встретил Лиго в Париже

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