Взрывы в Киеве, праздник Лиго и фотосессия Таюрской и Прусикина

Светлана Лобода наведалась в свой родной город Ирпень. В сторис она показала разрушения и пострадавших людей после ракетного удара в Киеве

Виктория Короткова была в Дубае

Илья Прусикин и Соня Таюрская показали фотосессию для издания в Нью-Йорке

Анна Заворотнюк на отдыхе

Евгений Чичваркин развлекал детей

Эммануил Виторган показал будни

Ольга Серябкина готовилась к концерту

Ида Галич веселилась

Лиго Элины Пакалне в тумане

Блогер Лидия Нижникова купалась на закате

Амината наслаждалась летом

Рита Дакота загорала

Кристина Орбакайте путешествовала

Ольга Бузова загорала в Африке

Рената Литвинова пила вино

Руслан Усачев был в опере

Интарс Бусулис отмечал Лиго с цветами

Настя Каменских рассказывала о ракетном ударе по Киеву

Маркус Рива встретил Лиго в Париже