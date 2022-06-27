"Колорадо" - новый чемпион НХЛ! Впервые за 21 год

Матч завершился победой "Колорадо" со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (22-я минута) и Арттури Лехконен (33`). У "Тампы" голом отметился Стивен Стэмкос (4`).

Таким образом, "Колорадо" выиграл серию со счётом 4-2 и третий раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Ранее им удавалось завоевать престижный трофей в сезонах-1995/96 и 2000/01.

Для "Колорадо" этот финал стал третьим в истории, и все три из них они выиграли, cтав единственной командой в НХЛ, выигравшей все финалы Кубка Стэнли, в которых участвовали.

В составе "Колорадо" Кубок Стэнли впервые завоевал российский форвард Валерий Ничушкин. Он стал 36-м российским игроком, кому удалось завоевать этот трофей. В 20 играх плей-офф на его счету девять заброшенных шайб и шесть результативных передач. В регулярном сезоне НХЛ Ничушкин провёл 62 матча, в которых забил 25 голов и сделал 27 голевых передач.

Примечательно, что российские хоккеисты в седьмой раз подряд становятся обладателями Кубка Стэнли. Последний раз никому из россиян не удалось завоевать этот трофей в 2015 году, когда чемпионом стал "Чикаго Блэкхокс".