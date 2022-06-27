За последние пять дней выявлено 827 новых случаев Covid-19

24 июня выявлено 149 новых случаев Covid-19, 25 июня - 66, 26 июня - 111, 27 июня - 69.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за последние пять дней было сделано 6027 лабораторных тестов на Covid-19, из которых 13,7% оказались положительными. Из 827 новых зарегистрированных случаев заражения 442 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 385 были вакцинированы против Covid-19.

Кумулятивный двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 146,2 случая на 100 000 населения во вторник до 160,6 в воскресенье.

Сообщений о смертях от Covid-19 за выходные не поступало, но в целом на данный момент умерло 5855 человек, инфицированных Covid-19.

С начала пандемии Covid-19 заболевание лабораторно подтверждено у 833 711 человек в Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за выходные увеличилось со 114 до 120 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы семь пациентов с Covid-19, выписано пять человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 42 пациента, в том числе у 36 среднетяжелое течение заболевания, шесть пациентов - в тяжелом состоянии.