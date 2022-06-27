ФОТО ⟩ Российская гимнастка поразила подписчиков невообразимой позой
Российская гимнастка Дарья Трубникова опубликовала в своём Instagram новую фотографию, шокировав своих подписчиков невообразимой позой и растяжкой.
Российская гимнастка Дарья Трубникова опубликовала в своём Instagram новую фотографию, шокировав своих подписчиков невообразимой позой и растяжкой.
"Я так часто пропадаю, но так ярко появляюсь", - написала 19-летняя спортсменка, выложив эффектный снимок.
Подписчики оценили эффектное появление гимнастки, оставив в комментариях большое количество восторженных отзывов: "Обалдеть можно!", "Страшно смотреть даже. Как вы это делаете? Очень круто!", "Даша, ты не сломалась?", "Даша, боюсь смотреть, но очень красиво".
"Ловкость ног и никакого мошенничества", - написала сама Дарья, отвечая на удивлённые сообщения подписчиков.
Дарья Трубникова двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы среди юниоров в команде и в упражнении с булавами, чемпионка России 2020 года в упражнениях с мячом и с лентой, бронзовая призёрка того же года в упражнениях с булавами.
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