ВИДЕО ⟩ Хоккеист "Колорадо" уронил и помял Кубок Стэнли
Канадский нападающий "Колорадо Эвеланш" Николас Об-Кубель уронил Кубок Стэнли во время празднования победы в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Канадский нападающий "Колорадо Эвеланш" Николас Об-Кубель уронил Кубок Стэнли во время празднования победы в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
26-летний форвард спешил к партнёрам по команде, чтобы сделать общее фото с трофеем, поскользнулся, упал и уронил Кубок Стэнли. В результате падения обод внизу трофея погнулся.
Напомним, "Колорадо" в шестом матче финала Кубка Стэнли победил "Тампу-Бэй Лайтнинг" (2:1) и выиграл финальную серию плей-офф НХЛ со счётом 4-2.
"Колорадо" третий раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Ранее им удавалось завоевать престижный трофей в сезонах-1995/96 и 2000/01.
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