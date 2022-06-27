ВИДЕО ⟩ Хоккеист "Колорадо" уронил и помял Кубок Стэнли

26-летний форвард спешил к партнёрам по команде, чтобы сделать общее фото с трофеем, поскользнулся, упал и уронил Кубок Стэнли. В результате падения обод внизу трофея погнулся.

Напомним, "Колорадо" в шестом матче финала Кубка Стэнли победил "Тампу-Бэй Лайтнинг" (2:1) и выиграл финальную серию плей-офф НХЛ со счётом 4-2.

"Колорадо" третий раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Ранее им удавалось завоевать престижный трофей в сезонах-1995/96 и 2000/01.