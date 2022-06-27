Пн, 27.06.2022
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Тарас Кремень, языковой омбудсмен Украины

Полезные советы по борьбе с укусами насекомых

ФОТО: shutterstock.com

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Летом активизировались не только комары и мухи, но и пчелы, слепни, осы, шершни и другие насекомые, которые могут испортить отдых в саду или на природе, сделав их не только болезненным, но иногда даже опасным для жизни. Поэтому о том, как защитить себя от укусов насекомых и что делать, если они укусили, рассказывают семейный врач Зане Зитмане и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

Чувствительные зоны - лицо, горло, дыхательные пути и голова

Хотя большинство укусов пчел, ос и шершней не опасны для жизни, последствия аллергической реакции могут быть очень серьезными, поэтому важно соблюдать меры предосторожности и знать, как оказать первую помощь, если ужалило одно из этих насекомых. Это особенно важно, учитывая, что ситуации, в которых люди получают укусы, очень обыденны - когда косят траву, ходят босиком, находятся на природе, убирают двор или занимаются другими делами. Семейный врач Зане Зитмане подчеркивает, что в теплую погоду следует уделять повышенное внимание таре для напитков, куда могут упасть насекомые, особенно жестяным банкам и темным бутылкам, в которых насекомых не видно. Если пчела, оса или шершень укусит в голову, лицо, горло или дыхательные пути, может возникнуть опасный для жизни отек. В этом случае следует немедленно вызвать скорую помощь, уложить больного в постель, дать прохладную воду маленькими глотками или кубики льда, чтобы уменьшить отек, и принять противоаллергические препараты. Если известно, что у пациента была анафилактическая реакция - потеря сознания, низкое кровяное давление, учащенное сердцебиение, холодный, липкий пот и отек дыхательных путей, губ и языка - необходимо немедленно сделать внутримышечную инъекцию адреналина. Он должен быть всегда под рукой, а родственники, друзья и коллеги должны быть проинформированы о его использовании в чрезвычайной ситуации.

Возникновение аллергической реакции

Токсины, против которых организм борется с помощью различных реакций, на самом деле являются слюной кусающих и жалящих насекомых. У мелких кровососов - мошек и комаров - слюны меньше, у крупных - ос, пчел и шершней - гораздо больше, поэтому их яд намного сильнее. Доктор З. Зитмане объясняет, что аллергия возникает, когда организм принимает обычно безвредное вещество - антиген - за опасного "захватчика" и выделяет слишком много антител, или "борцов", что приводит к причинению вреда пациенту. Это определяется различными факторами, такими как генетическая наследственность и иммунитет. Приблизительно у 1% людей могут развиться опасные аллергические реакции, а люди, у которых есть прямые родственники с астмой, экземой, любым видом аллергии, или у которых самих или их детей есть любое из вышеперечисленных состояний, подвержены повышенному риску развития аллергии на укусы насекомых. Если человек впервые обнаружил, что у него аллергическая реакция на укус насекомого, он должен обязательно обратиться к своему семейному врачу, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Семейный врач выпишет рецепт на противоаллергические препараты и, если необходимо, направит пациента к аллергологу.

Что делать после укуса?

Сначала следует уйти в безопасное место, чтобы избежать повторных укусов. После укуса пчелы необходимо как можно скорее удалить жало, тщательно промыть место укуса и обработать его спиртом или дезинфицирующим средством. Рекомендуется приложить к месту укуса холодный компресс и регулярно менять его. Если насекомое ужалило ребенка, нужно немедленно дать ему обезболивающее, что в случае сильной боли могут сделать и взрослые. На место укуса можно нанести противовоспалительные гели, а при сильном отеке и зуде необходимо принимать антигистаминные препараты. И последнее, но не менее важное: нужно пить много жидкости для выведения токсичных веществ из организма. Если пчела, оса или шершень укусили вас в голову, лицо, горло или дыхательные пути, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Места укусов насекомых не следует расчесывать, так как это травмирует кожу и способствует развитию инфекций. Взрослые и дети должны обрабатывать места укусов дезинфицирующим спреем. Антигистаминные препараты, как наружные, так и пероральные, помогут предотвратить зуд и отек. Также необходимо использовать гели, содержащие дифенгидрамин и диметинден. Их нужно наносить на место укуса несколько раз в день, чтобы уменьшить аллергическую реакцию. Существуют также натуральные средства от укусов насекомых, например, ромашка, подорожник и тысячелистник. О подходящем средстве от насекомых для детей необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Как отпугнуть насекомых?

Чтобы защитить себя от укусов насекомых, перед выходом на улицу рекомендуется использовать репелленты. Клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце объясняет, что они делятся на синтетические и натуральные. Синтетические репелленты содержат диэтилтолуамид (DEET) или икаридин. В продаже также имеются браслеты, которые отпугивают как комаров, так и клещей. Удобны ультразвуковые отпугивающие устройства для детей, взрослых и домашних животных, излучающие пульсирующие ультразвуковые импульсы для отпугивания клещей. О выборе подходящего репеллента для детей и взрослых, а также о правильном его использовании можно проконсультироваться с фармацевтом. В натуральных средствах используются экстракты растений, эфирные масла или их компоненты. Комарам и клещам не понравится запах эфирных масел гвоздики, лаванды, чайного дерева, эвкалипта, розмарина, тимьяна, герани и мяты. Рекомендации специалистов по отпугиванию насекомых:

  • Пользуйтесь репеллентами от насекомых!
  • Пользуйтесь специальными защитными сетками, чтобы не допустить проникновения насекомых в жилые помещения!
  • Летом пользуйтесь соломинками для напитков и чашками с крышкой и соломинкой для детей!
  • Убедитесь, что ни одно насекомое не "прикрепилось" к куску еды, прежде чем положить его в рот!
  • Не пользуйтесь духами со сладким запахом и не надевайте яркую одежду, когда выходите на улицу!
  • Не ходите босиком, особенно под фруктовыми деревьями, где часто встречаются осы!
  • Никогда не пытайтесь самостоятельно ликвидировать осиное или шершневое гнездо, доверьте это специалистам!
  • Избегайте резких движений вблизи гнезд насекомых, чтобы не спровоцировать их нападение!
  • Позаботьтесь также о своих домашних питомцах, снабдив их специальными ошейниками или каплями, наносимыми на холку.

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