Полезные советы по борьбе с укусами насекомых

Возникновение аллергической реакции
Токсины, против которых организм борется с помощью различных реакций, на самом деле являются слюной кусающих и жалящих насекомых. У мелких кровососов - мошек и комаров - слюны меньше, у крупных - ос, пчел и шершней - гораздо больше, поэтому их яд намного сильнее. Доктор З. Зитмане объясняет, что аллергия возникает, когда организм принимает обычно безвредное вещество - антиген - за опасного "захватчика" и выделяет слишком много антител, или "борцов", что приводит к причинению вреда пациенту. Это определяется различными факторами, такими как генетическая наследственность и иммунитет. Приблизительно у 1% людей могут развиться опасные аллергические реакции, а люди, у которых есть прямые родственники с астмой, экземой, любым видом аллергии, или у которых самих или их детей есть любое из вышеперечисленных состояний, подвержены повышенному риску развития аллергии на укусы насекомых. Если человек впервые обнаружил, что у него аллергическая реакция на укус насекомого, он должен обязательно обратиться к своему семейному врачу, чтобы обсудить дальнейшие действия.
Семейный врач выпишет рецепт на противоаллергические препараты и, если необходимо, направит пациента к аллергологу.
Сначала следует уйти в безопасное место, чтобы избежать повторных укусов. После укуса пчелы необходимо как можно скорее удалить жало, тщательно промыть место укуса и обработать его спиртом или дезинфицирующим средством. Рекомендуется приложить к месту укуса холодный компресс и регулярно менять его. Если насекомое ужалило ребенка, нужно немедленно дать ему обезболивающее, что в случае сильной боли могут сделать и взрослые. На место укуса можно нанести противовоспалительные гели, а при сильном отеке и зуде необходимо принимать антигистаминные препараты. И последнее, но не менее важное: нужно пить много жидкости для выведения токсичных веществ из организма. Если пчела, оса или шершень укусили вас в голову, лицо, горло или дыхательные пути, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.
Места укусов насекомых не следует расчесывать, так как это травмирует кожу и способствует развитию инфекций. Взрослые и дети должны обрабатывать места укусов дезинфицирующим спреем. Антигистаминные препараты, как наружные, так и пероральные, помогут предотвратить зуд и отек. Также необходимо использовать гели, содержащие дифенгидрамин и диметинден. Их нужно наносить на место укуса несколько раз в день, чтобы уменьшить аллергическую реакцию. Существуют также натуральные средства от укусов насекомых, например, ромашка, подорожник и тысячелистник. О подходящем средстве от насекомых для детей необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
Чтобы защитить себя от укусов насекомых, перед выходом на улицу рекомендуется использовать репелленты. Клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце объясняет, что они делятся на синтетические и натуральные. Синтетические репелленты содержат диэтилтолуамид (DEET) или икаридин. В продаже также имеются браслеты, которые отпугивают как комаров, так и клещей. Удобны ультразвуковые отпугивающие устройства для детей, взрослых и домашних животных, излучающие пульсирующие ультразвуковые импульсы для отпугивания клещей. О выборе подходящего репеллента для детей и взрослых, а также о правильном его использовании можно проконсультироваться с фармацевтом. В натуральных средствах используются экстракты растений, эфирные масла или их компоненты. Комарам и клещам не понравится запах эфирных масел гвоздики, лаванды, чайного дерева, эвкалипта, розмарина, тимьяна, герани и мяты. Рекомендации специалистов по отпугиванию насекомых:
- Пользуйтесь репеллентами от насекомых!
- Пользуйтесь специальными защитными сетками, чтобы не допустить проникновения насекомых в жилые помещения!
- Летом пользуйтесь соломинками для напитков и чашками с крышкой и соломинкой для детей!
- Убедитесь, что ни одно насекомое не "прикрепилось" к куску еды, прежде чем положить его в рот!
- Не пользуйтесь духами со сладким запахом и не надевайте яркую одежду, когда выходите на улицу!
- Не ходите босиком, особенно под фруктовыми деревьями, где часто встречаются осы!
- Никогда не пытайтесь самостоятельно ликвидировать осиное или шершневое гнездо, доверьте это специалистам!
- Избегайте резких движений вблизи гнезд насекомых, чтобы не спровоцировать их нападение!
- Позаботьтесь также о своих домашних питомцах, снабдив их специальными ошейниками или каплями, наносимыми на холку.