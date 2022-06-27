Полезные советы по борьбе с укусами насекомых

Возникновение аллергической реакции

Токсины, против которых организм борется с помощью различных реакций, на самом деле являются слюной кусающих и жалящих насекомых. У мелких кровососов - мошек и комаров - слюны меньше, у крупных - ос, пчел и шершней - гораздо больше, поэтому их яд намного сильнее. Доктор З. Зитмане объясняет, что аллергия возникает, когда организм принимает обычно безвредное вещество - антиген - за опасного "захватчика" и выделяет слишком много антител, или "борцов", что приводит к причинению вреда пациенту. Это определяется различными факторами, такими как генетическая наследственность и иммунитет. Приблизительно у 1% людей могут развиться опасные аллергические реакции, а люди, у которых есть прямые родственники с астмой, экземой, любым видом аллергии, или у которых самих или их детей есть любое из вышеперечисленных состояний, подвержены повышенному риску развития аллергии на укусы насекомых. Если человек впервые обнаружил, что у него аллергическая реакция на укус насекомого, он должен обязательно обратиться к своему семейному врачу, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Семейный врач выпишет рецепт на противоаллергические препараты и, если необходимо, направит пациента к аллергологу.

Что делать после укуса?

Сначала следует уйти в безопасное место, чтобы избежать повторных укусов. После укуса пчелы необходимо как можно скорее удалить жало, тщательно промыть место укуса и обработать его спиртом или дезинфицирующим средством. Рекомендуется приложить к месту укуса холодный компресс и регулярно менять его. Если насекомое ужалило ребенка, нужно немедленно дать ему обезболивающее, что в случае сильной боли могут сделать и взрослые. На место укуса можно нанести противовоспалительные гели, а при сильном отеке и зуде необходимо принимать антигистаминные препараты. И последнее, но не менее важное: нужно пить много жидкости для выведения токсичных веществ из организма. Если пчела, оса или шершень укусили вас в голову, лицо, горло или дыхательные пути, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Места укусов насекомых не следует расчесывать, так как это травмирует кожу и способствует развитию инфекций. Взрослые и дети должны обрабатывать места укусов дезинфицирующим спреем. Антигистаминные препараты, как наружные, так и пероральные, помогут предотвратить зуд и отек. Также необходимо использовать гели, содержащие дифенгидрамин и диметинден. Их нужно наносить на место укуса несколько раз в день, чтобы уменьшить аллергическую реакцию. Существуют также натуральные средства от укусов насекомых, например, ромашка, подорожник и тысячелистник. О подходящем средстве от насекомых для детей необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Как отпугнуть насекомых?

Чтобы защитить себя от укусов насекомых, перед выходом на улицу рекомендуется использовать репелленты. Клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце объясняет, что они делятся на синтетические и натуральные. Синтетические репелленты содержат диэтилтолуамид (DEET) или икаридин. В продаже также имеются браслеты, которые отпугивают как комаров, так и клещей. Удобны ультразвуковые отпугивающие устройства для детей, взрослых и домашних животных, излучающие пульсирующие ультразвуковые импульсы для отпугивания клещей. О выборе подходящего репеллента для детей и взрослых, а также о правильном его использовании можно проконсультироваться с фармацевтом. В натуральных средствах используются экстракты растений, эфирные масла или их компоненты. Комарам и клещам не понравится запах эфирных масел гвоздики, лаванды, чайного дерева, эвкалипта, розмарина, тимьяна, герани и мяты. Рекомендации специалистов по отпугиванию насекомых: