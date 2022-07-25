Откуда у вратаря сборной США паспорт гражданина Литвы?

Сегодня познакомимся с основным вратарём сборной США Мэттом Тёрнером, который всю свою карьеру выступал в американских клубах и только этим летом решился на переезд в Европу.

1 июля 28-летний Тёрнер официально стал голкипером лондонского "Арсенала". Новичок "Арсенала" заявил, что готов мириться с ролью дублёра Аарона Рамсдейла, но всё равно надеется подвергнуть основного голкипера "канониров" давлению.

"Когда меня впервые вызвали в сборную США, я был там третьим номером. Никто никогда не воспринимал меня всерьёз, но есть что есть. Не надо думать, что я еду в Лондон посидеть на хорошей зарплате и уйти в закат", - приводит слова Тёрнера Sky Sports.

С 2016 года Тёрнер являлся третьим вратарём американского клуба "Нью-Инглэнд Революшн", и лишь в 2018 году выиграл конкуренцию за место основного вратаря клуба у Коди Кроппера и Брэда Найтона. Тёрнер дебютировал в MLS 3 марта 2018 года.

По итогам сезона 2020 он занял второе место в голосовании на звание вратаря года в MLS, а болельщики "Нью-Инглэнд Революшн" признали его самым ценным игроком команды.

За сборную США Тёрнер дебютировал 31 января 2021 года в товарищеском матче со сборной Тринидада и Тобаго, в котором оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив 11-метровый удар в исполнении Элвина Джонса. По итогам 2021 года Тёрнер номинировался на звание футболиста года в США.

Тёрнер - эксперт в отражении пенальти. За карьеру ему не забили с точки в 47,6% случаев (10 ударов из 21).

Есть в биографии Тёрнера ещё один интересный факт - в 2020 году американский вратарь обрёл вторую родину, получив паспорт гражданина Литвы.

Делая уборку в доме покойного деда, Мэтт разгребал бумаги и наткнулся на интересный документ - иммиграционное свидетельство прабабушки, из которого следовало, что она бежала в США из Литвы во время Второй мировой войны.

Тёрнер, недолго думая, воспользовался этим фактом и вдобавок к американскому гражданству получил паспорт Евросоюза.

Сборная США на чемпионате мира в Катаре выступит в группе "В" вместе с Англией, Ираном и Уэльсом. Ворота "звёздно-полосатых", скорее всего, будет защищать Мэтт Тёрнер, задачей которого станет показать, что американцы отлично играют не только в собственный футбол, но и в соккер.