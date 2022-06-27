Пабрикс: споров о необходимости укрепления восточного фланга НАТО больше нет

Он сказал, что укрепление восточного фланга НАТО длительно обсуждалось на встречах на разных уровнях, и всем ясно, что новая угроза - Россия - серьезна и надолго останется у границ НАТО.

По словам министра, численность войск НАТО меняется, но особенно после российского вторжения в Украину она увеличилась, и можно говорить о примерно 4000 военнослужащих союзников.

Пабрикс подчеркнул, что речь идет не только о количестве солдат, но и об обеспечении и снаряжении.

Пабрикс добавил, что в настоящее время совместно с союзниками по НАТО в Латвии началось формирование бригады интернациональных сил. Развертывание современных систем ПВО в Латвии благодаря решимости правительства Испании является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего альянса, подчеркнул он.

Вместе с зенитно-ракетной батареей в Латвию прибыли также 85 солдат вооруженных сил Испании, которые добавились к ранее дислоцированным в странах Балтии примерно 500 испанским солдатам.

Испания является одним из десяти членов расширенной боевой группы НАТО в Латвии. Боевую группу в настоящее время возглавляет Канада.