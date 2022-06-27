Поправки к закону о пенсиях: в четверг состоится первое внеочередное летнее заседание Сейма

В повестку дня заседания Сейма включено рассмотрение во втором чтении поправок к закону о государственных пенсиях.

Как рассказал агентству LETA секретарь Сейма Андрей Клементьев, внеочередное заседание созвали 34 депутата, определив его повестку дня.

Если Сейму необходимо будет рассмотреть другие вопросы, то дополнительное внеочередное заседание могут созвать не менее 34 депутатов, президиум Сейма или Кабинет министров.