Поправки к закону о пенсиях: в четверг состоится первое внеочередное летнее заседание Сейма
В четверг, 30 июня, состоится первое заседание внеочередной сессии Сейма, говорится на сайте парламента.
В четверг, 30 июня, состоится первое заседание внеочередной сессии Сейма, говорится на сайте парламента.
В повестку дня заседания Сейма включено рассмотрение во втором чтении поправок к закону о государственных пенсиях.
Как рассказал агентству LETA секретарь Сейма Андрей Клементьев, внеочередное заседание созвали 34 депутата, определив его повестку дня.
Если Сейму необходимо будет рассмотреть другие вопросы, то дополнительное внеочередное заседание могут созвать не менее 34 депутатов, президиум Сейма или Кабинет министров.
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