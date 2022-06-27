Панарин впервые рассказал о своём психическом расстройстве

ОКР - психическое расстройство, при котором возникают нежелательные, навязчивые мысли, побуждения или образы, присутствие которых, как правило, вызывает выраженный дискомфорт или тревожность.

Панарин дал интервью в ледовом дворце Arena Play в Коммунарке после проведения мастер-класса для детей. В начале беседы журналисты спросили хоккеиста об использовании кнопочного телефона вместо смартфона и как он к этому пришёл.

"Как фляга брызгать начинает как следует - тогда легко. Это моя философия сейчас, поскольку у меня ОКР. Знаете, да, об этом расстройстве? У нас каждый день новые взгляды на мир. Сейчас я к этому отношусь с удовольствием. Как будто освободился.

Раньше сидел часами в социальных сетях, в YouTube, с утра в туалете поднялся - локти на коленках отпечатались", - сказал Панарин.

По словам хоккеиста, после отказа от использования девайсов "мир стал видеться чище, без пелены и без навязанного мнения извне какими-то блогерами".

Панарин также добавил, что его одноклубники жалуются и грозятся купить ему новый телефон. "Райан Ривс скоро мне купит телефон, потому что я у него стреляю, Алисе позвонить. В Америке 3G отключили, и моя Nokia в некоторых городах не ловит".

Артемий Панарин - самый высокооплачиваемый российский игрок в НХЛ. Он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. Ранее он защищал цвета "Чикаго" и "Коламбуса".

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ 30-летний Панарин провёл 75 матчей, набрав 96 (22+74) очков при показателе полезности "+21". "Рейнджерс" уступили в финальной серии Восточной конференции "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счётом 2-4.