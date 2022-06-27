"Месть за ограничение транзита в Калининград": российские хакеры атаковали госучреждения Литвы

Ответственность за атаку взяла на себя группировка Killnet, которая продолжает публиковать информацию о запланированных и реализованных так называемых DDoS-атаках на своем канале социальной сети Telegram.

В распространенном видео представитель группировки указал, что

атаки являются местью за введенные полторы недели назад ограничения калининградского транзита некоторых товаров.

После вступления в силу санкций Евросоюза Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининград, ссылаясь на разъяснения Еврокомиссии.

В связи с продолжающимися кибератаками на государственные учреждения Государственная налоговая инспекция Литвы (VMI) в понедельник приостановила работу своих информационных систем из соображений безопасности.

VMI сообщила, что сделала это "после того, как зафиксировала необычно высокий поток подключений".

"Обращаем внимание, что данные клиентов VMI находятся в безопасности. В настоящее время отключены сайт VMI, система Mano VMI ("Моя VMI"), также нет возможности получения услуг по телефону", - сообщили в инспекции.

Директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте подтвердила BNS, что имеет место сбой в выдаче паспортов и видов на жительство ​​из-за нарушения работы информационных систем в Литве.

Пресс-секретарь государственной компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Тадас Василяускас подтвердил BNS, что сайт компании испытывает некоторые сбои.

"У нас есть некоторые сбои, но все работает, наши системы работают", - сказал он.

Сайт компании, предоставляющей услуги по установке и обслуживанию системы управления бизнесом BSS, не работает последние несколько часов.

"Мы знаем из общественного пространства, что есть риски и мы подвергаемся атакам. Наш сайт, на котором публикуется информация, подвергся атаке", - заявил руководитель BSS IT Нериюс Янкаускас.

В своем Telegram-аккаунте группировка Killnet назвала своими мишенями интернет-страницы предприятий, предоставляющих услуги систем управления документами.

Национальный центр кибербезопасности Литвы на прошлой неделе сообщил об увеличении количества DDoS-атак, об атаках также сообщило государственное предприятие "Литовские железные дороги".

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, такие атаки повторяются с начала российского вторжения в Украину в феврале.