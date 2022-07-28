Ровно год назад на Олимпийских играх в Токио латвийские баскетболисты 3х3 завоевали золотые медали, подарив уйму положительных эмоций болельщикам по всей стране. Давайте вспомним, как это было.
Год назад латвийские баскетболисты 3х3 взяли золото Олимпиады. Как это было?
28 июля 2021 года Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш принесли Латвии золото Олимпиады в Токио.
В первый день соревнований сборная Латвии одержала победу над Польшей (21:14), а затем неожиданно уступила команде Бельгии (20:21). После этого латвийские баскетболисты обыграли Китай (18:17) и Японию (21:18), уступили Сербии (16:22) и команде Олимпийского комитета России (15:19), а в последнем матче на групповом этапе победили Нидерланды (22:18).
Затем в 1/4 финала сборная Латвии одержала победу над Японией со счётом 21:18, и стало понятно, что впереди матчи за медали. В принципе, этого от ребят и ждали все те, кто знал, на что способны наши спортсмены. Просто об этом было принято не говорить вслух, чтобы не спугнуть удачу.
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В полуфинале сборная Латвии одержала разгромную победу над Бельгией (21:8) и без труда вышла в финал, где нашими соперниками стали россияне, ранее побеждавшие нас на групповом этапе.
Решающий матч получился крайне драматичным. Во-первых, в концовке матча Круминьш не мог играть, так как в одном из игровых эпизодов неудачно подвернул ногу. Во-вторых, большую часть времени наша сборная была в роли догоняющей, и лишь за 4 минуты до конца игры ей удалось сравнять счёт, а затем и выйти вперёд.
За 28 секунд до конца встречи Ласманис провёл точный дальний бросок, который и принёс Латвии первое и, как позже оказалось, единственно золото Олимпийских игр в Токио.
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