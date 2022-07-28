Год назад латвийские баскетболисты 3х3 взяли золото Олимпиады. Как это было?

28 июля 2021 года Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш принесли Латвии золото Олимпиады в Токио.

В первый день соревнований сборная Латвии одержала победу над Польшей (21:14), а затем неожиданно уступила команде Бельгии (20:21). После этого латвийские баскетболисты обыграли Китай (18:17) и Японию (21:18), уступили Сербии (16:22) и команде Олимпийского комитета России (15:19), а в последнем матче на групповом этапе победили Нидерланды (22:18).

Затем в 1/4 финала сборная Латвии одержала победу над Японией со счётом 21:18, и стало понятно, что впереди матчи за медали. В принципе, этого от ребят и ждали все те, кто знал, на что способны наши спортсмены. Просто об этом было принято не говорить вслух, чтобы не спугнуть удачу.

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В полуфинале сборная Латвии одержала разгромную победу над Бельгией (21:8) и без труда вышла в финал, где нашими соперниками стали россияне, ранее побеждавшие нас на групповом этапе.

Решающий матч получился крайне драматичным. Во-первых, в концовке матча Круминьш не мог играть, так как в одном из игровых эпизодов неудачно подвернул ногу. Во-вторых, большую часть времени наша сборная была в роли догоняющей, и лишь за 4 минуты до конца игры ей удалось сравнять счёт, а затем и выйти вперёд.

За 28 секунд до конца встречи Ласманис провёл точный дальний бросок, который и принёс Латвии первое и, как позже оказалось, единственно золото Олимпийских игр в Токио.

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