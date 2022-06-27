Видео ⟩ В Кременчуге ракета ударила в торговый центр: там находилось более тысячи человек

"В Кременчуге попадание в гражданский объект. К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей впоследствии", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал о новых ракетных ударах по городу.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий добавил, что удар пришелся "в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям". По его словам, имеются погибшие и пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где находилось более тысячи мирных жителей.

ФОТО: AP/Scanpix

"ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов", - написал Зеленский в Telegram-канале.

По последним данным, в результате удара погибли 10 человек и еще более 40 ранены, сообщил глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Спасательная операция продолжается, к тушению пожара в торговом центре привлечены 115 пожарных и 20 машин Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

ФОТО: AP/Scanpix