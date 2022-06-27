Видео ⟩ В Кременчуге ракета ударила в торговый центр: там находилось более тысячи человек

"В Кременчуге попадание в гражданский объект. К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей впоследствии", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал о новых ракетных ударах по городу.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий добавил, что удар пришелся "в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям". По его словам, имеются погибшие и пострадавшие.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где находилось более тысячи мирных жителей.
"ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов", - написал Зеленский в Telegram-канале.
По последним данным, в результате удара погибли 10 человек и еще более 40 ранены, сообщил глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Спасательная операция продолжается, к тушению пожара в торговом центре привлечены 115 пожарных и 20 машин Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!