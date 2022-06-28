Вт, 28.06.2022
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Алёна Остапенко вышла во второй круг Уимблдона

Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко с победы стартовала на Уимблдонском турнире.

В первом раунде соревнований Остапенко победила француженку Осеан Доден. Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился победой латвийской теннисистки со счётом 6:4, 6:4.

По ходу матча Остапенко, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, выполнила девять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Что касается Доден (85 WTA), то у неё одна подача навылет, три ошибки на подаче и три использованных брейк-пойнта из пяти. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу Остапенко.

Лучшим достижением Остапенко на Уимблдоне был выход в полуфинал в 2018 году, а Доден на данный момент ни разу не смогла преодолеть первый круг соревнований.

Во втором круге Уимблдона 25-летняя Остапенко сыграет с представительницей Бельгии Яниной Викмайер (603 WTA), которая обыграла китаянку Чжу Линь (98 WTA) - 6:4, 6:2.

Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

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