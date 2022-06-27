Силы быстрого реагирования НАТО будут увеличены до более 300 тысяч человек

Столтенберг ожидает, что саммит НАТО, который пройдет в Мадриде со вторника по четверг, внесет существенные изменения.

"Мы укрепим нашу фронтальную оборону. Усилим наши боевые группы в восточной части альянса вплоть до уровня бригад. Мы трансформируем Силы быстрого реагирования НАТО и увеличим силы повышенной готовности до численности, превосходящей 300 000 тыс. человек", - сообщил Столтенберг.

В настоящее время в составе NRF приблизительно 40 тыс. военнослужащих.

Столтенберг заявил, что на восточном фланге альянса также будет развернуто больше тяжелых вооружений, включая системы ПВО.

По словам генерального секретаря альянса, эти изменения в системе коллективной обороны НАТО станут самыми значительными со времен холодной войны.

Более подробной информации о расширении NRF и о том, где эти силы могут быть развернуты, Столтенберг не раскрыл.

На мадридском саммите лидеры НАТО также примут решение об усилении поддержки Украине, президент которой Владимир Зеленский выступит перед участниками саммита по видеосвязи, сообщил Столтенберг.

В Украину планируется поставить военную технику, такую как средства защищенной связи, системы защиты от дронов и топливо, а также помочь Украине в долгосрочной перспективе осуществить переход к применению более современного оружия стандарта НАТО.

Эта помощь дополнит поддержку, которую НАТО уже оказывает Украине.

Под руководством США союзники уже поставляют Украине противотанковые ракеты, артиллерию и системы ПВО.