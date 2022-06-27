В воскресенье были госпитализированы десять человек с признаками перегрева

Всего за последние двое суток в лечебные учреждения медиками NMPD было доставлено 25 человек с признаками перегрева.

По словам Витолы, в настоящее время не наблюдается значительного увеличения нагрузки на NMPD в связи с вызовами по причине серьезных нарушений здоровья из-за жары.

Наиболее серьезные жалобы как у взрослых, так и у детей бывают после длительного пребывания в середине дня под прямыми солнечными лучами – такие вызовы поступают как после отдыха у водоемов, так и из бытовой среды.

Кроме того, люди выпивают недостаточно жидкости. В некоторых ситуациях пациенты продолжали производить работы в саду или осуществлять другую повседневную деятельность вопреки плохому самочувствию, после чего наступили серьезные осложнения в состоянии здоровья, такие как нарушение или потеря сознания, сильная слабость, потребовавшие немедленного оказания медицинской помощи, отметила Витола.

Как сообщалось, в связи с экстремальной жарой в Латвии сегодня и завтра Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение.