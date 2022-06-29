Коктейли, пальмы и купальники. Как прошла неделя звёзд спорта?

Фигуристка Елизавета Худайбердиева ходила в ресторан

Гимнастка Вера Бирюкова и её растяжка на фоне сочинского заката

Майрис Бриедис готовится к бою, который состоится уже в эти выходные

Фигуристка Виктория Синицина позировала в белом

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Фигуристка Александра Трусова стала совершеннолетней. Поздравляем!

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Елизавета Туктамышева пила коктейль и смеялась

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам на фоне безоблачного неба

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Футболист сборной Латвии Андрей Цыганик побывал в Париже

Мохаммед Салах отдыхал среди пальм

Даниила Медведева не пустили на Уимблдон, но он всё равно нашёл чем заняться

Кёрлингистка Анна Сидорова шлёт сердечный привет