Ср, 29.06.2022
В Латвии определенно красивые женщины, и они точно следят за собой, возможно, даже больше, чем где-либо еще в мире. Однако я думаю, что в Латвии у женщин что-то не так со стилем. Дита Грауда, гример и стилист
Дита Грауда, гример и стилист

Коктейли, пальмы и купальники. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, чем занимались звёзды спорта в последние семь дней.

Фигуристка Елизавета Худайбердиева ходила в ресторан

Гимнастка Вера Бирюкова и её растяжка на фоне сочинского заката

Майрис Бриедис готовится к бою, который состоится уже в эти выходные

Фигуристка Виктория Синицина позировала в белом

Криштиану Роналду с мамой

Дарья Клишина продолжает демонстрировать свой животик

Фигуристка Александра Трусова стала совершеннолетней. Поздравляем!

Карен Хачанов в образе Тора

Елизавета Туктамышева пила коктейль и смеялась

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам на фоне безоблачного неба

Нежная Женя Медведева

Гимнастка Ангелина Мельникова смотрела вбок

Анна Щербакова была в Большом театре

Теннисистка Арина Соболенко в тюльпанах

Футболист сборной Латвии Андрей Цыганик побывал в Париже

Мохаммед Салах отдыхал среди пальм

Даниила Медведева не пустили на Уимблдон, но он всё равно нашёл чем заняться

Кёрлингистка Анна Сидорова шлёт сердечный привет

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