Коктейли, пальмы и купальники. Как прошла неделя звёзд спорта?
Давайте посмотрим, чем занимались звёзды спорта в последние семь дней.
Давайте посмотрим, чем занимались звёзды спорта в последние семь дней.
Фигуристка Елизавета Худайбердиева ходила в ресторан
Гимнастка Вера Бирюкова и её растяжка на фоне сочинского заката
Майрис Бриедис готовится к бою, который состоится уже в эти выходные
Фигуристка Виктория Синицина позировала в белом
Криштиану Роналду с мамой
Дарья Клишина продолжает демонстрировать свой животик
Фигуристка Александра Трусова стала совершеннолетней. Поздравляем!
Карен Хачанов в образе Тора
Елизавета Туктамышева пила коктейль и смеялась
Нидерландская конькобежка Ютта Лердам на фоне безоблачного неба
Нежная Женя Медведева
Гимнастка Ангелина Мельникова смотрела вбок
Анна Щербакова была в Большом театре
Теннисистка Арина Соболенко в тюльпанах
Футболист сборной Латвии Андрей Цыганик побывал в Париже
Мохаммед Салах отдыхал среди пальм
Даниила Медведева не пустили на Уимблдон, но он всё равно нашёл чем заняться
Кёрлингистка Анна Сидорова шлёт сердечный привет
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