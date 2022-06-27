Временно прекратит работать справочный телефон по Covid-19
В связи со снижением заболеваемости Covid-19 с 1 июля временно приостанавливается работа горячей линии по Covid-19 8989, сообщили агентству LETA в Национальной службе здравоохранения (NVD).
В связи со снижением заболеваемости Covid-19 с 1 июля временно приостанавливается работа горячей линии по Covid-19 8989, сообщили агентству LETA в Национальной службе здравоохранения (NVD).
До сих пор по этому телефону проходила запись на вакцинацию, предоставлялась информация о прививках и цифровых сертификатах Covid-19.
Записаться на прививку по-прежнему можно будет на сайте www.manavakcina.lv, через семейного врача или в кабинете вакцинации ближайшего медицинского учреждения.
Если пожилой человек хочет пройти вакцинацию на дому, NVD просит звонить по номеру 8000 1234. Его рабочее время с 8:30 до 17 часов, а по пятницам до 15 часов.
С момента запуска справочного телефона по Covid-19 10 февраля 2021 года население получило более 720 тысяч консультаций.
Работа справочного телефона 8989 в зависимости от обстоятельств может возобновиться осенью.
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