Временно прекратит работать справочный телефон по Covid-19

До сих пор по этому телефону проходила запись на вакцинацию, предоставлялась информация о прививках и цифровых сертификатах Covid-19.

Записаться на прививку по-прежнему можно будет на сайте www.manavakcina.lv, через семейного врача или в кабинете вакцинации ближайшего медицинского учреждения.

Если пожилой человек хочет пройти вакцинацию на дому, NVD просит звонить по номеру 8000 1234. Его рабочее время с 8:30 до 17 часов, а по пятницам до 15 часов.

С момента запуска справочного телефона по Covid-19 10 февраля 2021 года население получило более 720 тысяч консультаций.

Работа справочного телефона 8989 в зависимости от обстоятельств может возобновиться осенью.