Вт, 28.06.2022
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Тарас Кремень, языковой омбудсмен Украины

В Москве задержан оппозиционный политик Илья Яшин

Илья Яшин. ФОТО: Vladimir Astapkovich/RIA Novosti

Вечером 27 июня, в Москве полиция задержала оппозиционного политика Илью Яшина. Об этом сообщила журналистка Ирина Баблоян в своем Telegram канале.

"Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью неизвестно куда", - написала она.

Чуть позже стало известно, что политика доставили в ОВД Лужники.  По сведениям Баблоян, ему инкриминируют статью 19.3 КОАП РФ о неповиновении распоряжению полиции: "Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было НЕ ТАК", - утверждает журналистка.

Политику не дают встретиться со своим адвокатом: "В ОВД Лужники к задержанному Илье Яшину меня не пускают (...) Судя по имеющейся информации, ему вменяют арестную административную ст. 19.3 КОАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Суд, судя по всему, состоится сегодня - во вторник, 28 июня (Хамовнический районный суд)", - написал адвокат в своих соцсетях.

Илья Яшин - один из немногих российских оппозиционных политиков, остающихся в стране и открыто выступающих против войны в Украине.

Он неоднократно заявлял, что не намерен уезжать из страны, несмотря на угрозу репрессий.

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