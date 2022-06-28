В Москве задержан оппозиционный политик Илья Яшин

"Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью неизвестно куда", - написала она.

Чуть позже стало известно, что политика доставили в ОВД Лужники. По сведениям Баблоян, ему инкриминируют статью 19.3 КОАП РФ о неповиновении распоряжению полиции: "Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было НЕ ТАК", - утверждает журналистка.

Политику не дают встретиться со своим адвокатом: "В ОВД Лужники к задержанному Илье Яшину меня не пускают (...) Судя по имеющейся информации, ему вменяют арестную административную ст. 19.3 КОАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Суд, судя по всему, состоится сегодня - во вторник, 28 июня (Хамовнический районный суд)", - написал адвокат в своих соцсетях.

Илья Яшин - один из немногих российских оппозиционных политиков, остающихся в стране и открыто выступающих против войны в Украине.

Он неоднократно заявлял, что не намерен уезжать из страны, несмотря на угрозу репрессий.