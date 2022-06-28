В Москве задержан оппозиционный политик Илья Яшин
Вечером 27 июня, в Москве полиция задержала оппозиционного политика Илью Яшина. Об этом сообщила журналистка Ирина Баблоян в своем Telegram канале.
Вечером 27 июня, в Москве полиция задержала оппозиционного политика Илью Яшина. Об этом сообщила журналистка Ирина Баблоян в своем Telegram канале.
"Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью неизвестно куда", - написала она.
Чуть позже стало известно, что политика доставили в ОВД Лужники. По сведениям Баблоян, ему инкриминируют статью 19.3 КОАП РФ о неповиновении распоряжению полиции: "Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было НЕ ТАК", - утверждает журналистка.
Политику не дают встретиться со своим адвокатом: "В ОВД Лужники к задержанному Илье Яшину меня не пускают (...) Судя по имеющейся информации, ему вменяют арестную административную ст. 19.3 КОАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Суд, судя по всему, состоится сегодня - во вторник, 28 июня (Хамовнический районный суд)", - написал адвокат в своих соцсетях.
Илья Яшин - один из немногих российских оппозиционных политиков, остающихся в стране и открыто выступающих против войны в Украине.
Он неоднократно заявлял, что не намерен уезжать из страны, несмотря на угрозу репрессий.
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