Российскому шахматисту запретили использовать термос из-за санкций

Во время турнира претендентов, который проходит в Мадриде, шахматиста попросили убрать термос с игрового стола. Всё дело в логотипе компании, которая спонсирует гроссмейстера.

Логотип компании, которая спонсирует Непомнящего, был также размещен на пиджаке спортсмена, но раздеваться шахматиста никто заставлять не стал.

"Согласно контракту игроки должны подать запрос, чтобы им разрешили носить логотипы своих частных спонсоров. Этот запрос может быть отклонен, если деятельность спонсора идёт вразрез с политикой FIDE и Международного олимпийского комитета (алкогольные и табачные изделия), местными законами (ставки) или если спонсор игрока находится в конфликте со спонсорами мероприятия. В нынешних условиях под эту категорию попадают и российские государственные компании. В большинстве случаев, за исключением упомянутых выше, это разрешено, но взамен игрока просят сделать что-то для FIDE, например, принять участие в тренировке талантов или провести сеанс одновременной игры", - приводит слова организации Sports.ru.

Отметим, "Норникель" попал под санкции Запада из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Российский шахматист после восьми туров на турнире претендентов уверенно лидирует, имея в активе шесть очков. Победитель турнира получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном за шахматную корону.