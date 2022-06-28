Прилучный правда женился на Брутян? Кажется, появилось убедительное доказательство

Известно, что в последнее время актеры Брутян и Прилучный много времени проводят вместе - путешествуют, делятся романтическими фото, а недавно Павел даже познакомил со спутницей своих детей, хоть до сих пор и не стремится комментировать свои отношения.

Однако совсем недавно журналисты нашли в Сети подтверждение женитьбы пары - все дело в том, что актриса, как оказалось, указана в базе данных юридических лиц под именем Зепюр Прилучная. Как журналистам рассказали специалисты, изменение названия индивидуального предпринимателя - обязательная процедура при смене фамилии, в том числе после заключения брака.

База данных юридических лиц, наименование индивидуального предпринимателя Зепюр Брутян (Прилучной?) ФОТО: starhit.ru

Напомним, два года назад Прилучный развелся с родившейся в Риге своей коллегой Агатой Муцениеце, от которой у него два ребенка - сын Тимофей и дочь Мия. Известно, что экс-супруги продолжают поддерживать контакт ради детей. На данный момент Агата не высказывалась о возможном романе бывшего супруга, но это сделали другие знаменитости.

Актер Владимир Епифанцев, к примеру, не верит, что Прилучный повторно женился.

"Это блогеры его поженили, не более. А те бумаги о браке - просто рисованые. Павлу PR не помешает, поэтому он и интригует. И вообще, зачем ему брак - это же ад! Я через это не раз прошел, знаю. И Павел понимает, что можно просто встречаться с девушкой, жить. По моим данным, Прилучный не женился, но это не мешает ему иметь личную жизнь и быть счастливым", - поделился артист недавно.