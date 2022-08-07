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Первая теннисистка, которая разделась для Playboy - кто она?

rus.tvnet.lv
Первая теннисистка, которая разделась для Playboy - кто она?
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Фото: REUTERS/Scanpix/instagram.com/ashleyharkleroad/

Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд была довольно успешной на корте, но, завершив свою спортивную карьеру, решила кардинально сменить вид деятельности.

За время своей карьеры Харклроуд брала титулы на восьми турнирах ITF в одиночном разряде, но не выигрывала турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение в рейтинге - 39-е место - было зафиксировано в 2003 году.

В 2000 и 2001 годах Эшли считалась первой теннисисткой США среди девушек возрастной категории 18 и моложе, но с 2006 года спортсменка начала ползти вниз в мировом рейтинге, так что 39-е место так и осталось её высшим достижением.

Впервые внимание на Эшли обратили в 16 лет, когда она появилась на US Open - 2021 в чересчур тесных шортах. Американка выбыла уже в первом раунде, но её внешность произвела на болельщиков неизгладимое впечатление.

Эшли Харклроуд стала первой профессиональной теннисисткой, которая оказалась на обложке журнала Playboy. Произошло это в 2008 году, когда она уже находилась вне топ-100 мирового рейтинга.

Попадание на обложку Playboy было важным событием не только для любителей посмотреть на полуголых женщин. С идеологической точки зрения это стало логическим завершением траектории, по которой женский теннис двигался в отношении сексуальности. Эшли вошла в историю!

"Я горжусь своим телом, всегда держу себя в форме. Я просто хочу показать, какой красивой может быть теннисистка", - говорила Эшли.

Личная жизнь Харклроуд тоже достаточно насыщенная. В 2004 году она вышла замуж за профессионального теннисиста Алекса Богомолова, но уже в 2006-м пара развелась. Затем Эшли начала отношения со своим тренером Чаком Адамсом, от которого в 2009 году родила сына. После родов Эшли вернулась на корт, но уже в 2010 году снова вязала паузу для того, чтобы родить дочь. 

В 2012 году теннисистка завершила спортивную карьеру, но не растерялась и нашла себе занятие по душе - она завела аккаунт на Onlyfans.

"Я первая профессиональная теннисистка, которая украсила обложку Playboy, а теперь и Onlyfans", - говорится в описании к каналу. За подписку в размере $9,99 в месяц Харклроуд позволяет поклонникам получать доступ к своим секс-видео.

OnlyFans - сервис, где авторы выкладывают различный контент, а пользователи могут платно подписываться на них. Наибольшую популярность платформа набрала за счёт создателей контента "18+".

​37-летняя Эшли ведёт также страничку в Instagram, где за ней следят 92 тысячи подписчиков. В соцсети экс-теннисистки можно найти фотографии её семьи и детей, а также более смелые снимки, иногда вызывающие.

Кстати, несмотря на аккаунт на Onlyfans, Эшли и Чак до сих пор счастливы вместе. В сентябре этого года пара отметит 13-ю годовщину свадьбы.

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