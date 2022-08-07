Первая теннисистка, которая разделась для Playboy - кто она?

"Я горжусь своим телом, всегда держу себя в форме. Я просто хочу показать, какой красивой может быть теннисистка", - говорила Эшли.

Личная жизнь Харклроуд тоже достаточно насыщенная. В 2004 году она вышла замуж за профессионального теннисиста Алекса Богомолова, но уже в 2006-м пара развелась. Затем Эшли начала отношения со своим тренером Чаком Адамсом, от которого в 2009 году родила сына. После родов Эшли вернулась на корт, но уже в 2010 году снова вязала паузу для того, чтобы родить дочь.

В 2012 году теннисистка завершила спортивную карьеру, но не растерялась и нашла себе занятие по душе - она завела аккаунт на Onlyfans.

"Я первая профессиональная теннисистка, которая украсила обложку Playboy, а теперь и Onlyfans", - говорится в описании к каналу. За подписку в размере $9,99 в месяц Харклроуд позволяет поклонникам получать доступ к своим секс-видео.

OnlyFans - сервис, где авторы выкладывают различный контент, а пользователи могут платно подписываться на них. Наибольшую популярность платформа набрала за счёт создателей контента "18+".

​37-летняя Эшли ведёт также страничку в Instagram, где за ней следят 92 тысячи подписчиков. В соцсети экс-теннисистки можно найти фотографии её семьи и детей, а также более смелые снимки, иногда вызывающие.

Кстати, несмотря на аккаунт на Onlyfans, Эшли и Чак до сих пор счастливы вместе. В сентябре этого года пара отметит 13-ю годовщину свадьбы.