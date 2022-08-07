Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд была довольно успешной на корте, но, завершив свою спортивную карьеру, решила кардинально сменить вид деятельности.
Первая теннисистка, которая разделась для Playboy - кто она?
За время своей карьеры Харклроуд брала титулы на восьми турнирах ITF в одиночном разряде, но не выигрывала турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение в рейтинге - 39-е место - было зафиксировано в 2003 году.
В 2000 и 2001 годах Эшли считалась первой теннисисткой США среди девушек возрастной категории 18 и моложе, но с 2006 года спортсменка начала ползти вниз в мировом рейтинге, так что 39-е место так и осталось её высшим достижением.
Впервые внимание на Эшли обратили в 16 лет, когда она появилась на US Open - 2021 в чересчур тесных шортах. Американка выбыла уже в первом раунде, но её внешность произвела на болельщиков неизгладимое впечатление.
Эшли Харклроуд стала первой профессиональной теннисисткой, которая оказалась на обложке журнала Playboy. Произошло это в 2008 году, когда она уже находилась вне топ-100 мирового рейтинга.
Попадание на обложку Playboy было важным событием не только для любителей посмотреть на полуголых женщин. С идеологической точки зрения это стало логическим завершением траектории, по которой женский теннис двигался в отношении сексуальности. Эшли вошла в историю!
"Я горжусь своим телом, всегда держу себя в форме. Я просто хочу показать, какой красивой может быть теннисистка", - говорила Эшли.
Личная жизнь Харклроуд тоже достаточно насыщенная. В 2004 году она вышла замуж за профессионального теннисиста Алекса Богомолова, но уже в 2006-м пара развелась. Затем Эшли начала отношения со своим тренером Чаком Адамсом, от которого в 2009 году родила сына. После родов Эшли вернулась на корт, но уже в 2010 году снова вязала паузу для того, чтобы родить дочь.
В 2012 году теннисистка завершила спортивную карьеру, но не растерялась и нашла себе занятие по душе - она завела аккаунт на Onlyfans.
"Я первая профессиональная теннисистка, которая украсила обложку Playboy, а теперь и Onlyfans", - говорится в описании к каналу. За подписку в размере $9,99 в месяц Харклроуд позволяет поклонникам получать доступ к своим секс-видео.
OnlyFans - сервис, где авторы выкладывают различный контент, а пользователи могут платно подписываться на них. Наибольшую популярность платформа набрала за счёт создателей контента "18+".
37-летняя Эшли ведёт также страничку в Instagram, где за ней следят 92 тысячи подписчиков. В соцсети экс-теннисистки можно найти фотографии её семьи и детей, а также более смелые снимки, иногда вызывающие.
Кстати, несмотря на аккаунт на Onlyfans, Эшли и Чак до сих пор счастливы вместе. В сентябре этого года пара отметит 13-ю годовщину свадьбы.
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