Фатима Диаме - испанская "чёрная пантера" с модельной внешностью

Фатима родилась в испанской Валенсии в семье эмигрантов из Сенегала. Прыжками занялась в возрасте 15 лет.

Её дебют в большом спорте состоялся в 2013 году на молодёжном чемпионате мира в Донецке. Впрочем, её первые старты на взрослом уровне были не очень удачными - Фатима финишировала лишь 13-й с результатом 5,98 метра.

В 2015 году Фатима наверстала упущенное и с чемпионата Европы среди юниоров в Швеции она вернулась уже с бронзовой медалью.

Следующий год для Фатимы оказался неудачным. Спортсменка получила травму лодыжки и не смогла осуществить свою давнюю мечту - поехать на Олимпийские игры, которые проходили в Рио-да-Жанейро.

Травма давала о себе знать и в 2017 году, когда Фатима отправилась представлять Испанию на чемпионате мира в Лондоне. Там спортсменка смогла показать в тройном прыжке лишь 25-й результат.

В 2018 году Фатиме удалось полностью восстановиться и она начала демонстрировать результаты, которые от неё так долго ждали. На Средиземноморских играх спортсменка сумела завоевать аж две бронзовые медали - в прыжке в длину и в тройном прыжке.

Удачным выдался для спортсменки 2020 год, когда на чемпионате Испании она заняла первое место. После этого началась активная подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио - первым Играм в жизни Фатимы. К сожалению, на соревнованиях в столице Японии её результаты оставили желать лучшего - 21-е место.

25-летняя Фатима, несмотря на неровные выступления, считается надеждой Испании. Есть у девушки и целая армия поклонников в соцсетях - Instagram спортсменки насчитывает 277 тысяч подписчиков.

У девушки великолепная фигура и выразительные глаза. Возможно, именно поэтому большинство её подписчиков - это мужчины.

В своё время она получила прозвище "чёрная пантера". Согласитесь Фатима и правда изящна и грациозна, а в каждом её движении чувствуется энергия притяжения.

Фатима - отличное подтверждение тому, что можно не быть самой лучшей в мире спортсменкой, но быть при этом одной из самых популярных представительниц своего дела.