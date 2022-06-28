Союз самоуправлений: с 1 июля другое жилье придется искать примерно 3000 украинских беженцев

Квоты на размещение беженцев достигнуты не только в Риге, но и, например, в Резекне, Резекненском крае, Саулкрастском, Тукумсском, Вараклянском, Сигулдском и других краях.

LPS напоминает, что

государство взяло на себя обязательство принимать беженцев из Украины, делегировав выполнение этой задачи самоуправлениям, и должны быть выделены соответствующие средства на проживание, питание и другую помощь.

Самоуправления до сих пор оказывали и будут оказывать всю необходимую помощь гражданскому населению Украины, однако важно, чтобы государство выполняло свои обязательства, создав адекватную систему поддержки, и своевременно возмещало все расходы самоуправлениям.

В настоящее время со стороны государства все еще неясны долгосрочные решения по приему беженцев, но самоуправления должны быть уверены, что все расходы, связанные с приемом беженцев, будут возмещены и не нанесут убытков муниципальному бюджету. Нужно также готовиться к сложной ситуации в новом отопительном сезоне.

Как сообщалось, без получения вспомогательного финансирования Рига с 1 июля прекратит прием новых украинских беженцев, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Рижской городской думы Мартиньш Стакис.

В настоящее время в столице 1800 украинцев проживают в туристических объектах.