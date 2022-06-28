Россия признала обстрел Кременчуга ракетами, но утверждает, что бомбила ангары с оружием

Минобороны утверждает, что 27 июня Воздушно-космические силы РФ нанесли удар высокоточными ракетами в Кременчуге по "ангарам с оружием и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран". Ангары находились в районе Кременчугского завода дорожных машин.

Представители министерства утверждают, что в результате взрыва боеприпасов загорелся "не функционирующий торговый центр недалеко от территории завода".

"В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - говорится в заявлении МИД РФ.

Галерея: Последствия ракетного удара по Кременчугу

"Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге - это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Мирный город, обычный торговый центр, внутри - женщины, дети, обычные гражданские люди... Перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек. К счастью, насколько известно на это время, многие успели выйти. Их успели вывести. Но внутри еще оставались люди: работники, часть посетителей. [...]

Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ложное попадание ракет, это просчитанный российский удар - именно в этот торговый центр.

Установить количество жертв на данный момент пока невозможно. Вспыхнул пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. Спасательная операция продолжается, но необходимо осознавать, что потери могут быть значительными", - заявил после обстрела президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, российские силы в понедельник, 27 июня, обстреляли ракетами город Кременчуг в Полтавской области. Несколько ракет попали в торговый центр, который загорелся, еще одна ракета попала в городской стадион.

Командование ВВС Украины заявило, что ракеты по торговому центру были выпущены с бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с военного аэродрома Чайковский в Калужской области, а ракеты были выпущены с территории Курской области.