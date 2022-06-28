В Царникаве убита молодая женщина. Подозреваемый хотел покончить с собой, но не успел

27 июня Госполиция получила информацию, что с прошлого вечера без вести пропала женщина 2003 года рождения, которую последний раз видели 26 июня в Царникаве Адажского края вместе со своим знакомым - мужчиной 2004 года рождения.

Стражи порядка незамедлительно занялись проверкой полученной информации и поисками женщины. Ближе к вечеру того же дня в Царникаве в лесном массиве был найден труп пропавшей с признаками насильственной смерти.

В то же время в понедельник в 13:30 в распоряжение Госполиции попала информация о том, что

знакомый пропавшей девушки находится в Риге на крыше многоквартирного дома и, возможно, пытается покончить с собой.

На место происшествия прибыли оперативные службы - Госполиция и Пожарно-спасательная служба. В результате удачного сотрудничества служб молодой человек был задержан для проведения дальнейших процессуальных действий.

В ходе расследования мужчина был признан подозреваемым в уголовном процессе по факту убийства при отягчающих обстоятельствах с последующим осквернением трупа. За такое преступление грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет и пробационный надзор на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без нее. К мужчине применена мера пресечения - арест.

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.