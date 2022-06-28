Латвийский тренер Тамбиев проигнорировал запрет на работу в России
Латвийский специалист Леонид Тамбиев продолжит работу на посту главного тренера владивостокского "Адмирала". Об этом сообщается на сайте дальневосточного хоккейного клуба.
Латвийский специалист Леонид Тамбиев продолжит работу на посту главного тренера владивостокского "Адмирала". Об этом сообщается на сайте дальневосточного хоккейного клуба.
51-летний Тамбиев, который будучи игроком выступал на позиции нападающего, до сих пор является рекордсменом сборной Латвии по количеству заброшенных шайб (66) и набранных очков (154).
Тамбиев с 2014 года работал тренером в командах России и Казахстана, а в ноябре прошлого года стал главным тренером "Адмирала" и дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
По итогам регулярного чемпионата прошлого сезона, который досрочно был завершён в феврале, "Адмирал" занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
В сезоне-2022/23 Тамбиев продолжит работу в команде из Владивостока, а помогать ему будут Андрей Банада (тренер по защитникам), Айрат Кадейкин (тренер по нападающим), Юрий Ключников (тренер вратарей) и Александр Илюхин (специалист по ОФП).
Таким образом, Тамбиев проигнорировал принятые сеймом Латвии поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси.
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