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Латвийский тренер Тамбиев проигнорировал запрет на работу в России

Леонид Тамбиев ФОТО: hcadmiral.ru

Латвийский специалист Леонид Тамбиев продолжит работу на посту главного тренера владивостокского "Адмирала". Об этом сообщается на сайте дальневосточного хоккейного клуба.

51-летний Тамбиев, который будучи игроком выступал на позиции нападающего, до сих пор является рекордсменом сборной Латвии по количеству заброшенных шайб (66) и набранных очков (154).

Тамбиев с 2014 года работал тренером в командах России и Казахстана, а в ноябре прошлого года стал главным тренером "Адмирала" и дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По итогам регулярного чемпионата прошлого сезона, который досрочно был завершён в феврале, "Адмирал" занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

В сезоне-2022/23 Тамбиев продолжит работу в команде из Владивостока, а помогать ему будут Андрей Банада (тренер по защитникам), Айрат Кадейкин (тренер по нападающим), Юрий Ключников (тренер вратарей) и Александр Илюхин (специалист по ОФП).

Таким образом, Тамбиев проигнорировал принятые сеймом Латвии поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси.

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