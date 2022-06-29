Полька Ига Свёнтек установила рекорд по победам подряд в XXI веке

В первом круге соревнований 21-летняя Свёнтек одержала победу над хорваткой Яной Фетт (252-й номер рейтинга WTA). Встреча продолжалась чуть больше часа и закончилась со счетом 6:0, 6:3.

Для польской спортсменки эта победа стала 36-й подряд. Это самая продолжительная серия побед в женском теннисе с 2000 года. Таким образом, Свёнтек превзошла достижение американки Винус Уильямс, которая 22 года назад одержала 35 побед подряд на турнирах серии WTA.

Отметим, что рекордсменкой по количеству выигранных матчей подряд в истории женского тенниса является Мартина Навратилова. Её серия составила 74 матча.

Во втором круге Уимблдона Свёнтек сразится с Лесли Керкхове (138 WTA) из Нидерландов, которая в своём матче первого круга переиграла британку Сонай Картал со счётом 6:4, 3:6, 6:1.

Действующей победительницей Уимблдона является австралийка Эшли Барти. Свёнтек ни разу не доходила до финала турнира. Её лучший результат - 4-й круг в 2021 году.

Уимблдон, проводящийся на травяных кортах, завершится 10 июля.