Пабрикс: Россия останется угрозой следующие пять, десять лет

Он подчеркнул, что новая стратегическая концепция НАТО ответит на текущие угрозы, исходящие от России, и сделает саммит преобразующим, поскольку важно изменить мышление союзников.

По словам министра обороны, Латвия хочет видеть большее присутствие союзников в стране, что включает в себя не только больше солдат и техники, но и больше совместной подготовки, а также размещение вооружений и боеприпасов на территории Латвии.

Пабрикс подчеркнул, что Латвия, как принимающая страна, намерена работать над строительством второго полигона, чтобы солдатам было где жить и тренироваться. По мнению министра обороны, это будет одним из домашних заданий Латвии. Латвия также обязуется тратить не менее 2,5% своего валового внутреннего продукта на оборону "в нынешних сложных обстоятельствах".

На вопрос, понимают ли союзники стремление стран Балтии к большему постоянному присутствию в регионе и удастся ли Литве, Латвии и Эстонии добиться желаемого, министр обороны ответил, что у союзников есть понимание ситуации в Балтии.

"Союзники понимают наши проблемы и наши чаяния. Нам удалось объяснить их им. Конечно, этого не произойдет в последний день мадридской встречи на высшем уровне, потому что саммит обозначит ряд вещей, которые предстоит сделать как союзникам, так и нам самим", - сказал министр, добавив, что в Мадриде этот процесс будет "подписан и проштампован".

Латвию на саммите НАТО будут представлять президент Эгил Левитс, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, Пабрикс и командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш.