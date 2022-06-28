Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщила во вторник президент Финляндии Саули Ниинисте.
Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщила во вторник президент Финляндии Саули Ниинисте.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры НАТО в среду официально пригласят Финляндию и Швецию вступить в альянс.
Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде, который "подтверждает, что Турция во время саммита в Мадриде на этой неделе поддержит просьбу Финляндии и Швеции стать членами НАТО", - говорится в сообщении президента Финляндии.
Турецкая сторона сообщила, что Турция в переговорах со Швецией и Финляндией "получила все, чего хотела".
"Турция добилась значительный достижений в борьбе против террористических организаций", - говорится в сообщении бюро президента Турции.
Напомним, Финляндия и Швеция долгое время воздерживались от вступления в альянс, однако вторжение России в Украину радикально изменило ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому в обеих странах среди политиков и жителей резко выросла поддержка вступления в НАТО.
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